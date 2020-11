Che tempo che fa, Fabio Fazio ospita Silvio Berlusconi che in chiusura gli dice: “Sa cosa le auguro?” e Fazio appena sente balbetta …

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera a “Che tempo che fa” Fabio Fazio ha ospitato in collegamento Silvio Berlusconi.

La prima domanda che Fazio gli ha fatto è come stesse e Berlusconi ha risposto “non bene” sia perché si sta rimettendo dal covid, che lui ha definito come la prova più dura di tutta la sua vita, sia perché ha detto che bene non si può stare quando l’Italia è piegata dalla sofferenza, dalla malattia, dal dolore e dalle estreme difficoltà economiche.

L’intervista a Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, dietro domanda di Fabio Fazio, ha spiegato quale per lui sarebbe , se non proprio la ricetta per guarire dalla difficoltà economica, almeno le linnee più corrette da seguire. Poi Fazio gli ha fatto presente che, nonostante lui dica e sottolinei quanto sia devastante il covid alcune persone della sua coalizione vanno in giro ancora senza mascherina e Fazio ha detto se non si possono definire proprio “negazionisti almeno, diciamo così, ottimisti”.

Berlusconi si è mostrato, come al solito molto signore, infatti non si po’ dimenticare che Fazio, in ogni occasione, nel passato, lo ha attaccato sia direttamente sia per mezzo di ospiti ma Berlusconi ha accettato il suo invito.

Berlusconi fa un augurio inaspettato a Fabio Fazio che balbetta per il disagio

Fabio Fazio ci ha abituati a vederlo un po’ balbettare quando si trova in una situazione di disagio, forse è un suo modo di fare o forse gli viene spontaneo ma si sa che quando balbetta è perchè è un pochino a disagio.

Ieri sera l’intervista con Silvio Berlusconi è filata liscia ma poi, sul finale, è accaduto qualcosa di inaspettato. Silvio Berlusconi, che mai gli ha ricordato di aver subito da lui vari attacchi anche se velati e molto eleganti, non solo ha accettato l’invito a partecipare al programma di Rai Tre ma poi, sul finale poco prima dei saluti, ha detto qualcosa che ha spiazzato Fazio.

Silvio Berlusconi ha detto: “Complimenti per la trasmissione, le auguro di restare in video per qualche decennio ancora“.

Fabio Fazio, che certo non si aspettava proprio da Silvio Berlusconi un augurio simile e che anzi forse era anche un po’ stranito che avesse accettato il suo invito, ha balbettato a disagio e gli ha risposto: “Beh, non so se, non so come, la ringrazio per l’augurio, ci penso, ho qualche dubbio”.