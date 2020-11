Uomini e donne nel caos, Raffaella Mennoia: “Smettila di minacciarmi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Raffaella Mennoia lavora da tantissimi anni nel programma di Maria De Filippi come autrice ed è sempre stata molto trasparente ed oggettiva. Maria De Filippi, di lei si fida ciecamente, e lei ricambia la stima e l’affetto. Da qualche tempo, però, la Mennoia, che è sempre molto attiva sui social, tende a informare cosa le accade per quanto riguarda il suo lavoro, quando c’è qualcosa che le dà fastidio perché non ha nulla da nascondere.

Raffaella Mennoia si sfoga pubblicamente sui social

Raffaella Mennoia ha scritto un lungo post sui social e, anche se non ha mai detto il nome della destinataria, in tanti sono convinti che può essere solo una persona. Ma andiamo per gradi.

La Mennoia ha scritto così: “Povera piccola illusa sei proprio disperata. E si può capire conoscendoti. E adesso spero che le tue parole dove mi minacciavi di venirmi a picchiare si concretizzino perché che sei coatta è evidente, ma hai proprio perso il senso della decenza. Pubblicano le storie da disperate e poi se qualche morto di F ci prova si lamentano scrivendo che vengono insultate come se fossero Belen”.

E poi ha continuato così: “Il non essere ricattabili è la prima condizione per essere liberi. Ho fondato la mia intera esistenza su questo principio. Non lo sono lavorativamente ma anche affettivamente. Quindi chiunque creda e si illuda di poter parlare di me credendo che io lo sia, e che per amore di chiunque lo possa diventare si sbaglia. Quindi bella gente non siate mai ricattabili con nessuno. Nessuno…”

A chi sono destinate queste durissime parole di Raffaella Mennoia

Varie sono le illazioni che sono state fatte su chi possa essere la destinataria di queste parole molto dure e di questo terribile sfogo di Raffaella Mennoia ma nessuno, in realtà, sa di chi si tratti.

Qualcuno ha, però, azzardato che si possa trattare di una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, Anna Boschetti, allo stato ex di Andrea Battistelli.

Ma questa è solo una voce e non ci sono conferme al riguardo e neppure si sa il perché la Mennoia abbia scritto così, quali possano esser le motivazioni che l’hanno portata a tale sfogo.