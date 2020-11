Bonolis, Flora Canto lo allontana da Brignano al funerale di Proietti ma lei smentisce, “Non è vero, vi racconto mio cosa è successo”

0 SHARES Condividi Tweet

Purtroppo è venuto a mancare un grandissimo artista, Gigi Proietti che ha fatto grande il teatro e non solo. In tantissimi al suo funerale erano disperati perché Proietti è morto quando nessuno se lo aspettava e niente lasciva presagire che la sua fine fosse così vicina. Poche ore prima del ricovero aveva anche scherzato con il suo medico e gli aveva chiesto, come ha riferito lo stesso dottore “Je la faccio?”

La testimonianza del suo radiologo

Il suo radiologo ha voluto raccontare cosa è accaduto poco prima che le condizioni di Proietti precipitassero.

Fabrizio Lucherini, il medico radiologo di Proietti ha raccontato all’agenzia Adnkronos così: «Quando gli ho fatto la tac, pochi giorni fa, ironizzava sulle sue condizioni: ‘Come vado? Je la faccio?’, chiedeva. Non l’ho mai percepito ansioso e preoccupato. Era lui, è sempre stato lui».

E poi ha continuato così: «Da anni era un cardiopatico grave ed è venuto qui il 17 ottobre scorso già in condizioni preoccupanti. Anche diversi anni fa per motivi analoghi, aveva avuto un ricovero, ma questa volta era diverso».

E poi, ancora: «Il problema di un cuore che non funziona bene crea uno scompenso su tutto il resto, dando il via a patologie multiorgano. Negli ultimi giorni si è aggravato moltissimo. Gli ho fatto la tac che era ancora lucido, ma c’erano davvero troppe complicanze».

E infine: «Di lui conservo ancora un ricordo di qualche anno fa quando con la squadra di calcetto avevamo vinto una coppa e andammo a festeggiare nel suo ristorante preferito. Lui era lì con delle persone, lo abbiamo chiamato al tavolo per un brindisi ed è rimasto con noi al tavolo. Uno di noi, divertente, umile. Abbiamo perso forse il più grande attore di tutti i tempi, io una folla come quella di questa mattina qui in clinica non l’ho mai vista per nessuno».

Flora Canto nega di aver allontanato Paolo Bonolis dal Brignano

Al funerale di Gigi Proietti c’era, affranto, Enrico Brignano con la sua compagna Flora Canto. Ad un certo punto ad Enrico Brignano che pareva inconsolabile si è avvicinato Paolo Bonolis che ha provato ad infondergli un po’ di consolazione. Ma dal video trasmesso in tv si è visto che ad un certo punto, Flora Canto fa un gesto che in tanti hanno interpretato come un invito a Bonolis ad allontanarsi e Paolo Bonolis va via. Flora Canto è stata accusata dai social di aver allontanato Bonolis ma lei si é difesa così: “Ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro grande amico, per colpa del Covid, considerando anche che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi? Quando scrivete cretinate soprattutto inerenti a funerali e Covid, rifletteteci”.

E poi spiega: “Al funerale di Gigi Proietti c’è stato un momento in cui Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico per consolarlo. In quell’istante Paolo ha detto a Enrico: ‘Amico mio, su, forza e coraggio, prima o poi tocca a tutti’. E io, toccandolo con questa mano, ho detto: ‘A Pa’, non lo dire manco per scherzo, per te ed Enrico, quando sarà, passeranno altri 30 anni’. Faccio un gesto con la mano e dico: ‘Non lo dire neanche per scherzo che mi sento male’”.