Selvaggia Lucarelli spietata contro la televisione che fa Barbara D’Urso: “Oscena, ignorante e negazionista”

Selvaggia Lucarelli non stupisce affatto quando attacca qualcuno perché è solita non avere peli sulla lingua e andare dritta al suo bersaglio anche con parole molto pesanti. Spesse volte la mira è rivolta verso Barbara D’Urso come quando l’ha attaccata per aver mandato in onda le vicende familiari, difficilissime e secondo lei degne dell’intervento degli assistenti sociali, di Fabrizio Corona, Nina Moric e del loro figlio, ormai maggiorenne, Carlos.

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso usa parole fortissime

Barbara D’Urso si sarà ormai abituata agli attacchi da parte di Selvaggia Lucarelli e, da un po’ di tempo, pare non ci faccia neppure più caso.

L’ultimo attacco proprio di ieri è dipeso dalla pubblicità che Barbara D’Urso ha fatto alla signora Angela da Mondello che ha ideato la frase “non ce n’è Coviddi“.

La signora, che ha già precedenti con la giustizia, è stata convocata in questura per aver fatto una videoclip “negazionista”.

Nel video, oltre a ribadire il concetto “non ce n’è Coviddi“, per avvalorarlo, nessuno dei protagonisti indossava la mascherina.

A questo punto, dopo aver visto il video, Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Barbara D’Urso per aver mandato in onda la clip e ha scritto così: “Questa roba non è trash, è oscena… E va ringraziata ancora una volta ‘Babbara’, che ha trasformato un’ignorante pure negazionista in un fenomeno di colore. Pericoloso…”.

Infine, ha scritto: “Grazie a ‘Babbara’ e alla popolarità che le ha regalato, Angela oltre a vendere ‘suvenier’, ieri ha potuto girare un bel video musicale…”.

L’articolo di Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso

E poi ha scritto: “Non ce n’è pudore. Un giorno bisognerà scrivere un libro sui danni che una certa televisione ha fatto negli anni e che erediteranno le generazioni successive, danni i cui residui di ignoranza elevata a mito sopravviveranno in un osceno substrato culturale e sociale per lungo tempo. Angela Chianello, la signora ‘Non ce n’è Coviddi’, è un brillante esempio di come ciò che andrebbe guardato al massimo come un monito viene trasformato in fenomeno di colore dalla lavatrice al contrario della televisione dursiana (quella che centrifuga tutto nell’acqua grigia delle cose sbagliate)”.

Insomma, un attacco durissimo che Barbara D’Urso, al momento non ha commentato in alcun modo. Certo quel video della signora Angela ha dato fastidio a molti considerando la situazione di estrema difficoltà, sofferenza e dolore che l’Italia intera sta, ancora una volta, vivendo.