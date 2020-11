Marika Fruscio, parole di fuoco contro Diletta Leotta: “Non è una giornalista e non è preparata, sta lì solo perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Diletta Leotta è una donna che piace molto e, se in tanti hanno da ridire sul suo aspetto fisico perché adducono i cambiamenti alla chirurgia estetica, altri la apprezzano sia come donna e, dunque da un lato prettamente estetico sia come conduttrice di programmi sportivi.

Marika Fruscio ha fatto una critica durissima su Diletta Leotta

Diletta Leotta che precedentemente lavorava a SKY , oggi è su DAZN e i suoi ammiratori l’hanno seguita in questo cambiamento senza pensarci su un attimo.

A parte le critiche più o meno velate e le battute che spesso Striscia la notizia le riserva, appunto sulla trasformazione che negli anni c’è stata del suo aspetto fisico, nessuno fino ad oggi aveva osato fare delle affermazioni tanto schiette e dirette del proprio pensiero e neppure tanto lusinghiere nei suoi confronti e allora ci ha pensato Marika Fruscio, che è una sua collega e lavora a Top Calcio 24.

Marika Fruscio, senza peli sulla lingua ha dichiarato in occasione di un’intervista che ha rilasciato a Sportpaper: “Innanzitutto lei non è una giornalista, lo vorrei sottolineare è una brava presentatrice, ma si basa sulla bella presenza e sulla dialettica. Sul calcio non è preparata, preferisco Giorgia Rossi”.

Marika Fruscio ha anche parlato di se stessa

Marika Fruscio non si è solo limitata ad attaccare, in qualche modo la collega Diletta Leotta ma anche anche parlato di sé stessa e ha detto: “I miei sogni nel cassetto? E’ bello sognare, ma resto con i piedi per terra. Io sono una brava ragazza fondamentalmente e non mi sono mai trovata in certe situazioni. Vivo giorno per giorno”.

E poi lei che è tifosissima del Napoli ha detto: “Siamo solo all’inizio, il Napoli è una delle candidate per la vittoria finale. La nuova Juve non sembra così inarrivabile, ma anche la stessa Inter non mi ha fatto finora una grande impressione. Può esserci la sorpresa Napoli, ma anche il Sassuolo o l’Atalanta possono ambire alla vittoria finale nonostante tutte le difficoltà”.

E infine quando le fanno la domanda su chi sia il calciatore più sexy della Serie A, lei ha risposto così: “Secondo me è Llorente, un bel ragazzo anche se attualmente non gioca nel Napoli”.