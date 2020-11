Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini squalificato per aver bestemmiato dice: “C’è un motivo per cui l’ha fatto”, sconcerto in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello Vip sta procedendo tra successo di pubblico, liti, malumori, concorrenti già usciti che hanno da ridire, concorrenti che all’interno della casa litigano e poi la squalifica in tempi record di Stefano Bettarini, è durato solo 72 ore, che ha bestemmiato e si è sentito inequivocabilmente ciò che ha detto.

La gente sul web si è immediatamente scatenata e la produzione non ha potuto fare altro che infliggergli la squalifica.

La squalifica di Stefano Bettarini

Era entrato da appena una settimana e già è stato squalificato. Non è la prima volta che Bettarini viene squalificato dalla casa del grande fratello. Anche un’altra volta, ma in quel caso la sua permanenza era durata un po’ di più, era stato squalificato per avere parlato male delle donne e, in particolar modo della sua ex Simona Ventura.

Alfonso Signorini lo ha squalificato all’inizio di trasmissione dicendo così: “In questi tre giorni sei stato il Betta che conosciamo, sei stato capace di sconvolgere gli equilibri. Purtroppo ti sei reso protagonista di un episodio che va chiarito. È probabile che tu sappia già di che cosa stiamo parlando. Durante la conversazione con Enock e Francesco ti sei lasciato sfuggire un’espressione blasfema, lo so benissimo che mi risponderai che fa parte di un intercalare, ma è un intercalare blasfemo. Non c’era certo una volontà di offesa, ma il contenuto lo è».

Le tue parole hanno violato le regole e lo spirito del GF… In casi come questi la decisione è inevitabile: sei ufficialmente squalificato dal gioco“.

E poi, ha continuato: “devi andartene al più presto”.

Le scuse di Stefano Bettarini

Stefano Bettarini non se lo è fatto ripetere, infatti, se lo aspettava anche e , una volta raggiunto lo studio dove lo attendeva Alfonso Signorini ha detto: “Ho fatto otto reality, tra concorrente e inviato. Non mi era mai successo, questo dimostra che quello non è il mio modo di esprimersi. Ma dopo quel tutto tempo passato in albergo… ero come un leone in gabbia. Ero molto teso”.

E poi ha anche aggiunto: “Mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito. Sono una persona credente, non voglio offendere o mancare di rispetto a qualcuno. Qui non si sa mai come parlare e come esprimersi, perché comunque è un reality e sei te stesso. Chiedo scusa e pronto a qualsiasi cosa, non c’è problema”

Dunque, Bettarini si è voluto giustificare dicendo che è dovuto rimanere isolato in albergo perché Selvaggia Roma era risultata positiva e questa grande tensione accumulata l’ha scaricata usando un linguaggio decisamente inappropriato.