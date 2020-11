Franco Di Mare non vuole più Corona a Cartabianca ” diritti delle donne vilipesi e calpestati”, Striscia gli mostra cosa ha fatto lui a Sonia Grey e lui scappa

0 SHARES Condividi Tweet

La storia tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer sarebbe finita da un pezzo se non fosse intervenuto il direttore di rete, Franco Di Mare a vietare un ritorno di Corona in trasmissione. Nonostante Corona abbia chiamato Bianca Berlinguer, in diretta televisiva “gallina” lei lo ha subito perdonato e si è auspicata un ritorno di Corona a Carta Bianca cosa che, però, probabilmente non avverrà a causa del veto posto da Franco Di Mare.

Bianca Berlinguer perdona Mauro Corona ma Franco di Mare no

Nonostante Mauro Corona non si sia affatto comportato bene con Bianca Berlinguer , lei lo ha perdonato e ha tenuto a precisare in trasmissione che se Corona non torna non dipende da lei: “ Voglio salutare Mauro Corona, spero che il dialogo costruito con lui possa riprendere al più presto, lo abbraccio con tanto affetto”.

Quando Dagospia ha rivelato che a non volere più Corona in trasmissione è Franco Di Mare, Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia si è recato da lui e gli ha portato il Tapiro per chiedergli spiegazioni circa questo suo netto rifiuto e Franco di Mare ha risposto: “la questione è seria e riguarda i diritti delle donne, che sono stati vilipesi e calpestati. Non è una questione privata tra Berlinguer e Corona, ma riguarda i principi etici a cui l’azienda fa riferimento”.

Però, Striscia non si è fermata qui e ha ripreso spezzoni di Uno mattina di un po’ di anni fa quando Franco Di Mare conduceva insieme a Sonia Grey e ha mandato in onda alcuni momenti in cui Franco Di Mare metteva parecchio in imbarazzo Sonia Grey con battute a doppio senso e, a volte anche con toccatine e sguardi non proprio innocenti.

Striscia porta il secondo Tapiro a Franco Di Mare e lui scappa

Striscia la notizia, ieri ha portato un altro Tapiro a Franco di Mare e lo ha giustificato dicendo che lui usa due pesi e due misure e così gli ha chiesto se sia più grave chiamare una donna “gallina” o fare battute a doppio senso, volgari o lanciare sguardi molto maliziosi o toccatine alle colleghe. Così gli ha ricordato come lui si è comportato con Sonia Grey.

Valerio Staffelli gli ha detto: «Si ricorda il famoso gioco della carota in cui lei cercava di mettere in imbarazzo Sonia Grey? Si ricorda tutti i doppi sensi che utilizzava nel programma?».

E ancora: «È peggio dare della gallina alla Berlinguer o fare il “polipone” con Sonia Grey, come faceva lei?»

A quel punto Franco Di Mare è scappato in un ristorante ed è andato al piano superiore nel tentativo di fuggire da Valerio Staffelli.