Rossella Erra accusa terribile a Selvaggia Lucarelli, ha fatto una cosa terribile, ha scatenato l’odio sui social contro di me

Rossella Erra ha rilasciato una lunga intervista a Leggo, in occasione della quale ha raccontato come è approdata a “Ballando con le stelle” la trasmissione che conduce Milly X

Carlucci e che va in onda il sabato sera su Rai 1 in concorrenza con “Tu si que vales” trasmissione di Canale 5 che vede in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti e, come giudice popolare, un’amatissima Sabrina Ferilli.

Rossella Erra è felicissima di far parte di Ballando con le stelle anche se quest’anno il programma sta lottando con le unghie e con i denti per andare avanti nel modo più sereno possibile perchè tanti sono gli ostacoli che si stanno frapponendo ad una programmazione tranquilla: il covid, l’intervento di Raimondo Todaro, l’incidente di ballo di Elisa Isoardi , l’intossicazione alimentare di Marco De Angelis.

Rossella Erra racconta come è approdata a Ballando con le Stelle

Rossella Erra ha raccontato come sia stato difficile per lei il momento che ha preceduto l’ingresso nel mondo della televisione: «Sono una commercialista prestata alla tv. Ero in una situazione davvero disperata, avevo perso tutto e quando ho letto l’annuncio che cercavano pubblico parlante ho deciso di provarci. Ho fatto il provino e solo dopo ho scoperto che Caterina Balivo cercava una figura precisa, una che davvero vede la tv e si informa sul gossip e così sono arrivata io! Caterina la ringrazierò per sempre, senza di lei io non sarei qui».

Poi ha raccontato un particolare molto toccante che riguarda la sua mamma che ora non c’è più: «Io e mia mamma guardavamo sempre Ballando con le Stelle, giudicavamo i concorrenti, ridevamo, facevamo il tifo, tutto questo sempre mano nella mano. Questa storia la conoscevano molto bene gli autori di Vieni da me e hanno fatto in modo che io la raccontassi e Milly Carlucci, la prima cosa che ha fatto quando mi ha conosciuta, è stata prendermi le mani, proprio come faceva mia mamma. Io non lo so perché tra tante cose che poteva fare Milly mi ha stretto le mani, io so solo che in quel momento si è creata tra noi una grande connessione e le ho detto che se anche mamma non c’è più quando la vedo in tv è un po’ come se me la riportasse in vita. Io sono onorata di stare nel suo programma perché quando sono seduta a quel tavolino io immagino mia mamma che ci guarda contenta. Come la Balivo anche Milly è e sarà sempre nel mio cuore, perché mi ha dato una grande possibilità. Mi ha riportata alla vita».

Il rapporto difficile con Selvaggia Lucarelli

A proposito del rapporto difficile che Rossella Era ha con Selvaggia Lucarelli ha detto: « … mi ha detto che sono ignorante, che non capisco niente. Ci resto male perché io la ritengo una persona molto intelligente e ho sempre sposato le sue cause… sono bastati due suoi tweet contro di me per scatenarmi contro l’odio social. Hanno iniziato a scrivermi delle cose orribili, cose che ha letto anche mia figlia. Mi hanno chiamata vacca grassa, e usato ogni tipo di animale bovino e suino per insultarmi. Non è facile, io sono certa che non si sia resa conto della portata delle sue battute, però mi dispiace tanto. Lei non mi conosce, nessuno dei giudici mi conosce perché noi ci vediamo solo in puntata, però io sono così, una donna di cuore».