Anna Tatangelo fuori di sè a All Togheter Now: «Stateci, avete sbagliato…», lo studio si rivolta, Michelle Hunziker costretta ad intervenire

Anna Tatangelo la si conosce poco caratterialmente e quel poco divide molto. Da una parte ci sono i suoi fans e i suoi follower che la adorano, dall’altro c’è chi proprio non la sopporta e non perde occasione per attaccarla sua sulla sua vita privata che sul lato professionale.

Anna Tatangelo, in più di un’occasione ha avuto modo di esternare tutta la sofferenza che negli anni ha provato sulla sua pelle perché per lei il percorso di vita e quello professionale non sono è facile perché sono coincisi. La storia con Gigi D’Alessio, presto di dominio pubblico ha fatto storcere il naso a tanti sia per la differenza d’età sia perché Gigi D’Alessio era sposato e Anna Tatangelo è stata vista come una rovina famiglia anche se i diretti interessati, appunto Anna e Gigi D’Alessio hanno sempre detto che non è andata così.

Anna Tatangelo ha perso la pazienza e ha detto “Avete sbagliato, stateci”

Anna Tatangelo è uno dei giudici a All Togheter Now, la bellissima trasmissione che va in onda su canale 5 condotta da una strepitosa Michelle Uhnziker e sta entusiasmando il pubblico in questo suo nuovo ruolo.

Ieri, durante la puntata ha, però, perso un po’ la pazienza perché, dopo che si è esibito Alessio Selvaggio cantando “Un amore così grande” c’è stata una piccola discussione che l’ha riguardata.

La settimana scorsa la Tatangelo si era detta entusiasta di lui mentre duo comico Arcade Boyz l’aveva criticato perché, aveva detto, che a loro sembrava molto sdolcinato. E la Tatangelo lo aveva difeso.

Ma ieri il cantante ha voluto rivelare che il brano della settimana scorsa lo aveva dedicato alla sorella ma gli Arcade sono rimasti fermi sulla loro posizione.

E’, però, intervenuta Anna Tatangelo che ha detto: «Stateci, avete sbagliato». E poi ad Alessio Selvaggio ha detto: «Io avevo percepito una forte emozione dalla tua esibizione senza conoscere la tua storia. In te vedo qualcosa di Mengoni».

Lo studio si è scaldato e Michelle Hunziker è dovuta intervenire per riportare un po’ di ordine.

Michelle Hunziker balla e le si scice il cvetstito

