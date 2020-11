Maria Teresa Ruta attacca di nuovo Lorella Cuccarini “ha parlato male di Matano” e i social si rivoltano “Tu fai finta di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria Teresa Ruta è nella casa del grande fratello e sta dividendo molto l’opinione pubblica: c’è chi la ama e chi la detesta. Fino a che c’era anche la figlia Guenda all’interno della casa, le due erano riuscite a trovare dei bei momenti per riconciliarsi e per capirsi dopo anni di incomprensioni ma ora che Maria Teresa è rimasta sola all’interno della casa senza la figlia, sta mostrando un lato del suo carattere nuovo.

Maria Teresa Ruta attacca nuovamente Lorella Cuccarini

Maria Teresa Ruta, fin dai primi giorni di permanenza all’interno della casa del grande fratello, aveva attaccato anche con molta durezza Lorella Cuccarini e l’unica che aveva preso le sue difese era stata Stefania Orlando.

Maria Teresa Ruta è tornata ad attaccarla e ha detto: «Ha fatto una cosa grave, ha parlato male di Matano nell’ultima puntata del programma». A quel punto i social si sono ribellati e sono insorti contro Maria Teresa Ruta e le hanno detto di tutto. C’è chi ha scritto contro la Ruta: «Pensa a fare i tuoi ridicoli balletti mattutini e lascia stare la Cuccarini» o chi ha scritto: «Non sai neanche perché Lorella l’ha fatto o forse fai finta di non saperlo» e chi ha voluto sottolineare che c’è la politica dietro la scelta di estromettere la Cuccarini e ha detto: «La Rai ha messo all’angolo la Cuccarini solo perché non è di sinistra e non è dei Cinquestelle, vergognatevi», «Se avessi un decimo della professionalità di Lorella…», «Pensa alle sceneggiate che hai fatto con tua figlia dentro la casa», «Ma come ti permetti di giudicare? Chi sei tu per spargere altro veleno sulla Cuccarini?».

Maria Teresa Ruta che l’aveva già attaccata in precedenza aveva detto della Cuccarini: «È bizzarro che la Cuccarini si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta».

Gli altri attacchi a Lorella Cuccarini

Non è la prima volta che Lorella Cuccarini viene attaccata all’interno della casa , infatti anche Tommaso Zorsi l’aveva attaccata dicendo che era omofoba tanto che la Cuccarini, che di solito non risponde sui social, era intervenuta e aveva spiegato a Zorsi di non essere affatto omofoba e che se avesse voluto, appena uscito dalla casa si potevano andare a prendere un caffè per provare ad andare oltre le apparenze.