Lorella Cuccarini torna su Rai 1 “vicino” ad Alberto Matano, i telespettatori increduli

Lorella Cuccarini, durante l’estate appena trascorsa, ha tenuto banco per come si è comportata durante l’ultima puntata di “Vita in diretta”.

Ha reso pubblica una lettera spiegando il tipo di persona che è, a suo parere, il giornalista Alberto Matano e lo ha definito “un maschilista dall’ego smisurato”.

I nervi erano tesissimi durante l’ultima puntata e Alberto Matano, che certamente era venuto a conoscenza del contenuto di quella lettera prima che la trasmissione cominciasse, era di ghiaccio e i due non si sono mai rivolti la parola né si sono salutati e ringraziati reciprocamente, come di solito si fa, quando la trasmissione è terminata per quella stagione.

Lorella Cuccarini è tornata su Rai 1

Oggi Lorella Cuccarini è stata ospite di “Oggi è un altro giorno”, il programma di Serena Bortone che si trasmette nello studio accanto a quello dove va in onda Alberto Matano con “Vita in diretta”.

E’ la prima volta che Lorella Cuccarini è tornata in Rai dopo la fine di Vita in diretta e se all’inizio si era vociferato che avrebbe condotto lo Zecchino D’Oro, poi anche questo appuntamento è saltato.

Qualche sabato fa la Cuccarini è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove ha raccontato a cuore aperto cosa è accaduto alla fine di Vita in diretta e poi, dopo la trasmissione, si è parlato di un probabile approdo della Cuccarini su canale 5.

Alberto Matano ha avuto il Tapiro d’oro per la vicenda con la Cuccarini

Alberto Matano, dopo che Lorella Cuccarini è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato, per la prima volta come ha vissuto la storia con Alberto Matano, Striscia la notizia con l’inviato Valerio Staffelli ha portato a Matano il Tapiro d’oro. Matano non l’ha accolto proprio benissimo quel riconoscimento e ha risposto che per sapere se è un maschilista bisogna chiederlo a sua madre: “Chiedete a mia madre se sono maschilista”.

Subito dopo la fine della trasmissione Vita in diretta, Matano non ha mai parlato dei rapporti con la Cuccarini e di ciò che era accaduto ma ogni tanto ha lanciato qualche frecciatina. Anche Maurizio Costanzo è intervenuto su questa vicenda e soprattutto sulla circostanza che per questa edizione, Matano conduce da solo senza avere accanto una presenza femminile perchè un telespettatore gli ha chiesto un parere e Costanzo ha detto che anche i sorrisi e la femminilità della Cuccarini erano gradevoli, Matano è perfettamente in grado di portare avanti, da solo, egregiamente una trasmissione di informazione.