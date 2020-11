Selvaggia Lucarelli, il fidanzato attacca l’ex che l’ha fatta soffrire: “Un cog***ne”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli è una giornalista che, o piace tantissimo o la si odia perché è un personaggio così forte che per lei sentimenti a metà non se ne possono provare. In più di un’occasione ha dimostrato di avere carattere e coraggio da vendere ed è così tanto schietta che non si può immaginare che non stia dicendo esattamente ciò che pensa, nel bene e nel male. A volte, forse un po’ esagera ma il suo modo d essere così “di rottura” la rende riconoscibilissima anche se non firmasse i suoi articoli.

Selvaggia Lucarelli e il suo ex da Daria Bignardi

Selvaggia Lucarelli non ama molto esporsi da un punto di vista strettamente personale e di lei si sa pochissimo: è l’ex moglie di Laerte Pappalardo, il figlio del grandissimo Adriano, ha un figlio, attualmente è fidanzata e innamorata di uno chef, Lorenzo Biagiarelli.

I due sono stati ospiti , insieme, il che è abbastanza raro per la Lucarelli, da Daria Bignardi, a ‘L’assedio’ e si sono un po’ raccontati.

Innanzitutto ciò che inevitabilmente spicca è la differenza di età che c’è tra i due, quarantasei anni lei, 30 lui.

Selvaggia Lucarelli ha rivelato che si sono conosciuti a Milano e ha detto così: “Il primo bacio è stato sotto l’Arco della Pace. Un clichè, come in un film di Pieraccioni”.

E poi ha aggiunto: “Ci siamo conosciuti grazie a un’olgettina”

Lorenzo ha raccontato che è riuscito a fare breccia nel suo cuore grazie a una canzone dei Pooh: “Le ho mandato una canzone dei Pooh, Non restare chiuso qui pensieroooo, scrivendole ‘Non restare chiusa qui Selvaggia, mannaggia’”.

E lei: “Quando ho conosciuto lui ho pensato: bene, finalmente ho smesso di soffrire … Dopo un paio di mesi siamo andati a vivere insieme. E’ successo dopo che mi sono preso l’influenza”.

I

Lorenzo racconta se è geloso dell’ex di Selvaggia

Lorenzo, a proposito del precedente amore della Lucarelli che, come lei stessa ha raccontato l’ha fatta terribilmente soffrire e per lui ha anche perso i capelli , ha detto: “No, non sono geloso di quell’uomo per cui si strappava i capelli. Credo sia un c****one“, E Selvaggia racconta un po’ che carattere ha il suo fidanzato e dice: “Lui è sempre felice, è sempre ottimista e radioso. A volte vorrei ucciderlo“.