Beppe Fiorello, durissimo attacco a Luca Argentero, lui non ci sta e risponde sui social

Beppe Fiorello, in questi giorni, sta riscuotendo un grandissimo successo con la fiction per la Rai, Gli orologi del diavolo.

Beppe Fiorello che centra ogni fiction che fa, è un attore amatissimo dal pubblico italiano che non dimentica la bellissima interpretazione, tra le tante, di Domenico Modugno. Beppe Fiorello, fratello di Rosario, se all’inizio della sua carriera cinematografica era conosciuto e riconosciuto proprio per essere il fratello più piccolo di Rosario Fiorello, il mostro sacro della televisione italiana, l’uomo di spettacolo più completo del panorama italiano, ora si è ritagliato un posto tutto suo ed è amato e seguito proprio e solo per la sua incredibile bravura come attore, soprattutto drammatico.

Beppe Fiorello attacca Luca Argentero senza nominarlo e Argentero risponde

In questi giorni che Beppe Fiorello è in tv con la fiction “Gli orologi del diavolo” e sta riscuotendo un successo incredibile in termini di critica e di riscontro di pubblico, ha scritto un tweet che a tutti e allo stesso Argentero è sembrata una frecciatina anche abbastanza velenosa nei suoi confronti. Beppe Fiorello ha riportato alcune frasi di un articolo di Repubblica che porta la firma di Stefano Balassone che dicono così: “L’accoglienza del pubblico di Rai 1, nonostante l’assenza di ospedali, medici, infermieri e storie di corsia è buona” e poi è una “ … serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti“.

E, a questo proposito Beppe Fiorello ha aggiunto: “io ho sempre lavorato così, non mi piace andare sul sicuro“.

La reazione e la risposta di Luca Argentero

Per onore di cronaca preme sottolineare che entrambe le fiction, sia quella di Luca Argentero “Doc nelle tue mani” sia quella di Beppe Fiorello, “Gli orologi del diavolo” stanno andando entrambe benissimo e, dunque non c’è bisogno di rivalità perché i numeri parlano chiaro. In ogni caso, Luca Argentero che si sarà sentito tirato in causa, ha risposto in modo molto soft dicendo: “Che strano tweet…” e poi aggiungendo l’emoticon della faccina pensierosa.

Vediamo se nelle prossime ore i due attori, peraltro entrambi bravissimi, continueranno a lanciarsi frecciatine a distanza o si diranno, a chiare lettere, cosa pensano l’uno dell’altro. Argentero, che in questi giorni ha avuto modo di battibeccare con alcuni direttori di giornali per avere messo in copertina le immagini della sua bambina neonata senza autorizzazione, per il momento, ha risposto in modo molto sereno.