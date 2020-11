Tale e quale show, Carlo Conti non riesce a trattenere le lacrime, Elena Sofia Ricci incredula “Sta piangendo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri a Tale e quale show è tornato Carlo Conti dimesso dall’ospedale dopo il ricovero resosi necessario dal peggioramento delle sue condizioni di salute. Carlo Conti che , appena risultato positivo aveva scritto sui social di avere pochi sintomi e di stare bene, poi aveva informato i suoi fans che era stato necessario il ricovero per essere maggiormente sotto controllo.

Prima del ricovero era riuscito, comunque, a condurre, se pur in collegamento da casa, la puntata del venerdì sera di Tale e quale show ma poi, per la puntata successiva era stato necessario che lo sostituissero i giudici della trasmissione che si sono alternati egregiamente nella conduzione: Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme, Gabriele Cirilli e Loretta Goggi.

Carlo Conti non è stato l’unico vip a risultare positivo al covid ma, purtroppo, la lista è lunga e se sembra che ormai Gerry Scotti stia meglio, nonostante sia girata la falsa notizia di un suo ricovero in terapia intensiva, si sa che purtroppo Iva Zanicchi non sta molto bene .

Carlo Conti piange in diretta e Elena Sofia Ricci è incredula

Ieri la puntata l’ha condotta Carlo Conti collegato da casa e in giuria c’era, tra i soliti giudici, Elena Sofia Ricci.

Ad un certo punto, Carlo Conti ha presentato un libro scritto da Giorgio Pannariello e dedicato al fratello “Io sono mio fratello” morto in condizioni tragiche e cioè abbandonato da alcuni amici per strada al freddo dopo che aveva accusato un malore.

Carlo Conti, che in un’intervista aveva detto che era stato lui a dare la notizia a Giorgio Panariello della morte del fratello, nel presentare il libro si è commosso fino alle lacrime e ha detto: “Rivivo quelle emozioni“.

Elena Sofia Ricci si è meravigliata delle lacrime di Conti, si è girata verso Giorgio Panariello e ha detto: “Ma si è commosso?”.

Carlo Conti parla del covid che lo ha colpito

Carlo Conti in apertura della puntata di Tale e quale show ha voluto spiegare che sta meglio ma che il covid “È subdolo”.

Poi ha ringraziato tuti i medici e gli infermieri che lo hanno curato e ha salutato un compagno di stanza, Nello, anche lui, ha spiegato Conti, tornato a casa dopo le cure ospedaliere. Anche Elena Sofia Ricci ha detto di averlo contratto a marzo e di essersene accorta perchè aveva avuto sintomi mai provati prima confermati poi dal sierologico fatto a giugno.