Ballando, concorrente fuori di sé contro Selvaggia Lucarelli: «Tu c’hai dei problemi», interviene Milly Carlucci ma lui, ancora più aggressivo “Mi devi far parlare … ma qui che volete …”

Ballando con le stelle sta continuando a regalare grandissime emozioni, i ballerini, i concorrenti le loro storie singole e quelle di coppia che si intrecciano danno al pubblico a casa che li segue, belle emozioni. Ci si affeziona al singolo ma anche alla coppia e, insieme a loro, in base ai propri preferiti, ci si emoziona.

Ballando con le stelle non è solo una gara di ballo ma una gara di emozioni e ognuno porta le sue, da casa e dalle proprie vite.

Ninetto Davoli contro Selvaggia Lucarelli

Capita molto spesso lo scontro tra concorrente, a volte ballerino o ballerina e qualche componente della giuria.

E se la settimana scorsa e anche in quelle precedenti abbiamo assistito ad uno scontro, anche abbastanza acceso tra Carolyn Smith e Costantino della Gherardesca, quando si sono dati reciprocamente dell’ “ignorante” ,questa settimana è toccato a Ninetto Davoli che ha letteralmente inveito contro Selvaggia Lucarelli dando vita ad uno spettacolo non proprio edificante. E, per quanto le liti e le discussioni, più o meno accese, sono inevitabilmente il sale di ogni trasmissione, ieri si è proprio esagerato. Ninetto Davoli che balla in coppia con Ornella Boccafoschi ha detto a Selvaggia Lucarelli dopo che si è esibito in un valzer: «Tu c’hai dei problemi e li porti qui…».

A quel punto, Milly Carlucci, che tende sempre a smorzare i toni gli ha chiesto di lasciare la pista ma lui ha continuato, ancora più inviperito: «Fammi parlare, io non capisco qui che volete. Fare spettacolo, ballare…».

A quel punto la Carlucci, con toni molto fermi, gli ha imposto di smetterla.

La reazione di Alberto Matano e Milly Carlucci

Subito è intervenuto Alberto Matano che, prendendo le difese di Selvaggia Lucarelli, ha detto: «Non si dice a un giudice ‘hai dei problemi’, non mi né piaciuto».

Mentre Milly Carlucci, non volendo che il programma perdesse di allegria e buon umore e rimanesse nell’aria quell’insulto pesante, dopo aver messo fine alla lite ha detto: «Non si può dire che si ingrazia la giuria».

Dopo di che i giurati hanno votato e Selvaggia Lucarelli a Ninetto Diavoli ha dato zero.

Lo spettacolo è continuato e sono tornati i momenti di ballo e bella musica.