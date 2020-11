Carlo Verdone: “Ho messo una telecamera perché spesso bussano a casa mia delle ragazze …”

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Verdone è uno degli attori italiani più amati e più seguiti del panorama italiano. E’ unico ne suo genere e negli anni ha dato vita a dei personaggi, specchio di un’Italia che, forse non c’è più, che hanno fatto ridere, divertire e, a volte pensare il suo pubblico che lo segue e lo ama e non una sola generazione. I suoi film hanno sempre sbancato i botteghini e sia che davanti alla telecamera che dietro, Verdone ha saputo regalare delle perle indiscusse.

Carlo Verdone rivela di aver messo delle telecamere sul pianerottolo di casa per difendersi dalle ragazze

Carlo Verdone ha rilasciato un’intervista a Repubblica, in occasione della quale ha fatto una rivelazione inaspettata.

Carlo Verdone ha raccontato di aver fatto installare una telecamera sul pianerottolo di casa sua e ha spiegato la motivazione: “La tengo sempre in funzione. L’ho messa perché, soprattutto la domenica pomeriggio, iniziava a ripetersi troppo spesso la stessa scena. Qualcuno mi suona alla porta. Dato che non ha citofonato, io apro pensando che si tratti di un vicino del palazzo. Invece mi piombano in casa gruppi di ragazzi che vogliono filmarsi insieme a me. Magari fanno una videochiamata con la sorella, la fidanzata o la madre e dicono “Guarda ma’, sto a casa de Verdoneee’”.

E poi ha anche aggiunto: “In qualche caso si sono presentate anche delle ragazze da sole. Imploravano: “Non mi cacciare via, non mi denunciare! Voglio solo lasciarti un cd per farti ascoltare le mie imitazioni” e poi puntualmente svenivano o si facevano prendere da un attacco di panico. Siccome questi episodi avvenivano nell’ingresso di casa, con la porta aperta, ho pensato che sarebbe stato prudente filmarli. Casomai ad una di quelle fosse venuta l’idea di graffiarsi in faccia e poi andare a dire in commissariato che le ero zompato addosso”.

Carlo Verdone è in uscita con un film “Si vive una volta sola”

Carlo Verdone sta per uscire nelle sale cinematografiche con la sua ultima fatica “Si vive una volta sola” che sarebbe già dovuto uscire ma poi è stato rimandato per il covid.

Nel cast ci sono Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora.

Carlo Verdone che ha compiuto settant’anni ha avuto un bellissimo regalo da Sky: un canale che trasmetterà solo suoi film

da lunedì 16 a lunedì 30 novembre.

I film trasmessi saranno 20 sia diretti che interpretati.