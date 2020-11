Giuseppe Cruciani di Selvaggia Lucarelli: “Di quella persona non parlo” e lei “Sono anni che dice la stessa cosa ma poi io …”

0 SHARES Condividi Tweet

Beppe Cruciani ha scritto un libro Nudi – Il sesso degli Italiani (La nave di teseo), e per questo è stato intervistato da Moreno Pisto al MotoFestival.

Cruciani ha detto del suo libro: “Il mio obiettivo non è quello di normalizzare il sesso, se non c’è del proibito non ci piace, per carità. Ma perché uno non può raccontare quello che gli pare senza scatenare un putiferio?”.

E poi ha anche spiegato così il suo punto di vista: “Se uno dei due nella coppia fa sesso con qualcun altro bisogna esorcizzare, vivere sempre meno il senso del possesso”.

Beppe Cruciani si rifiuta di parlare di Selvaggia Lucarelli

Beppe Cruciani che, oltre ad essere conduttore de La Zanzara, è ospite fisso da Paolo Dal Debbio a Dritto e Rovescio, la trasmissione che va in onda su Retequattro, in occasione dell’ultima intervista rilasciata si è rifiutato di parlare e questa non è neppure la prima volta, di Selvaggia Lucarelli con la quale ha avuto una storia..

Alla domanda precisa su di lei, lui ha risposto: “Di quella persona non parlo, non dirò mai nulla. Al contrario di quanto ha fatto lei“. Da questa rigidità ci si immagina chissà come sia finita male la storia tra i due se Cruciani si rifiuta di fare un qualsiasi commento.

Selvaggia Lucarelli risponde alla battuta di Cruciani “Di quella persona non parlo, non dirò mai nulla. Al contrario di quanto ha fatto lei”.

Selvaggia Lucarelli, dopo aver letto cosa Beppe Cruciani ha detto di lei nell’ultima intervista che ha rilasciato, ha voluto esprimere il suo pare sui social e su twitter ha scritto così anche se non nlo ha mai nominato: “Sono anni che la stessa persona dice la stessa cosa nelle interviste in cui casualmente gli chiedono sempre di me (a me di lui mai da secoli, strano). Non parlo di lei, la contrario suo. Ho fatto una battuta in sette anni, anche perché ci saremo visti sei volte a dir tanto“.

Dalla rigidità con cui Beppe Cruciani ha risposto a proposito di Selvaggia Lucarelli e della storia che hanno avuto, è facile credere che non commenterà neppure questo tweet. Staremo a vedere se la lite a distanza continua o è terminato con questo ultimo scambio di battute.