Puglia caos scuola, associazione presidi “Emiliano deve ritirare ordinanza”

Dall’associazione presidi in Puglia è stato chiesto il ritiro dell’ordinanza del governatore Michele Emiliano.

Roberto Romito ha così richiesto il ritiro dell’ordinanza:

«Le motivazioni e le valutazioni del rischio pandemico nelle scuole addotte dalla Presidente dell’Umbria a sostegno della sua decisione sono praticamente identiche a quelle recentemente ribadite su Facebook dal Presidente Emiliano. Peccato che le conclusioni siano molto diverse. In Umbria, l’organo di governo regionale si assume le sue responsabilità e dispone per tutte le famiglie e tutte le scuole; in Puglia tale responsabilità viene scaricata su famiglie e dirigenti scolastici. Generando la più volte lamentata situazione di disorientamento e disuniformità del servizio».