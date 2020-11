Lorella Cuccarini, dopo la delusione con la Rai dice “Il passato me lo sono buttato dietro le spalle” ma poi aggiunge una frase …

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini ritorna a Mediaset dopo aver risposto si alla chiamata di Maria De Filippi di far parte del cast di Amici nel ruolo di professoressa di danza. Per Lorella Cuccarini questo è un momento bellissimo che arriva dopo aver chiuso i ponti, anche in modo abbastanza traumatico, con la Rai.

Ma Lorella Cuccarini, grazie alla sua professionalità e competenza, ha avuto un’altra occasione che non vuole lasciarsi sfuggire.

Lorella Cuccarini racconta perché ha deciso di accettare la proposta di Maria De Filippi

Lorella Cuccarini, dopo che il suo ingaggio è diventato ufficiale, ha scritto così su Instagram: “La chiamata di Maria è arrivata come una carezza … Sono molto felice di festeggiare con “Amici” i miei 35 anni di professione. Sarà un’occasione per restituire a tanti giovani la fortuna che ho avuto nella mia vita.

Forse non ero tecnicamente la più brava, ma ho avuto la mentalità e la determinazione per arrivare, migliorare e durare nel tempo. Tutto quello che sono e che ho imparato, lo metterò a loro disposizione”.

E poi ha aggiunto: “Torno alla danza, il mio primo ambiente, forse il più familiare … In un anno così complesso, mi è piaciuto raccogliere la sfida di presentarmi in una veste diversa, stando un po’ più dietro le quinte per mettermi a disposizione degli allievi, condividere la mia esperienza e in qualche modo restituire loro il regalo immenso che ho avuto dalla vita”.

E ancora all’Ansa ha detto: “Con Amici torno alla danza, il mio primo ambiente, forse il più familiare. Ma i ‘segnali’ sono tanti: Canale 5 compie 40 anni e io mi riaffaccio in una rete in cui ho lavorato per 14 anni, un pezzo della mia storia. È vero, mamma Rai ha acceso la mia carriera, ho esordito con Pippo e a viale Mazzini ho dedicato dieci anni della mia attività, ma il consolidamento alla conduzione è arrivato a Mediaset: qui ho fatto la prima diretta con ‘Buona domenica’, poi c’è stata ‘Paperissima’, ‘La sai l’ultima’, ‘Trenta ore per la vita’… Tutte straordinarie opportunità”.

Lorella Cuccarini è al settimo cielo e non lo nasconde

Dopo la chiusura di “Vita in diretta” la sua esclusione dai palinsesti della Rai, per Lorella Cuccarini si apre un nuovo capitolo e dice: “Il passato me lo sono buttato dietro le spalle, sono propositiva, c’è ancora tanto di bello da fare … la chiamata di Maria è stata come una carezza, nel senso vero del termine”.

E poi: “In questo team formidabile cercherò di rappresentare il valore aggiunto dal punto di vista delle motivazioni, della resilienza, del saper faticare e a volte anche perdere. Questi ragazzi partono con lo stesso sogno che avevo io a vent’anni: sarò una prof anche un po’ più materna, perché ho fatto la gavetta o ho ricevuto i miei ‘no’. Ma sarò anche molto rigorosa. La ricetta per il successo? Cazzimma, determinazione, costanza e talento”.

In ultimo un pensiero è rivolto al periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia che è ritornata dopo che con l’estate ci aveva dato un pò di tregua: “con tutte le difficoltà economiche per l’indotto, Amici può rappresentare una boccata di ossigeno, un messaggio di speranza. Poi, certo, speriamo di poter ripartire con gli show dal vivo e di riabbracciare il pubblico”.

Infine, dice: “Il teatro mi manca moltissimo. Ma spero che dallo studio di Amici arriverà a casa la nostra carica di emozione, tra plexiglas e mascherine”.