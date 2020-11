Amici, in trasmissione Alessandra Amoroso ringrazia Rudy Zerbi ma non Luca Jurman che dice: “A me neanche un grazie, riconoscenza zero”, la Amoroso non ci sta e risponde subito sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Amici, da sempre ha sfornato grandissimi talenti che sono, ancora oggi, sulla cresta dell’onda . I nomi sino tanti, da Marco Carta a Emma Marrone, la lista e lunga e questi ragazzi sono sempre riconoscenti a Maria De Filippi in primis e poi ai loro insegnanti e anche ai compagni di viaggio con i quali formano grandi squadre. A volte, però come in ogni ambiente, c’è anche qualche malumore e l’ultimo è venuto fuori proprio durante la puntata di Amici di sabato 14 novembre alla quale hanno partecipato grandi nomi tutti divenuti famosi proprio grazie al trampolino di lancio di “Amici”.

Ad Amici Alessandra Amoroso ringrazia Rudy Zerbi pubblicamente

Alessandra Amoroso ha ringraziato sabato, durante la puntata di Amci, Rudy Zerbi ma sui social è subito intervenuto un altro suo grande maestro di Amici che l’ha tanto sostenuta durante l’ edizione a cui ha partecipato la Amoroso e allora, seccato di non essere stato ricordato ha scritto così: “Io di quella persona nutro bellissimi ricordi … già non so spiegarmi la sua sparizione avvenuta di colpo anni fa, non ho fatto altro che lottare per lei e il suo talento, come per molti altri…. che devo dire? Hanno persino tolto su YouTube il suo ingresso, dove nella presentazione si sentiva dire da Maria ‘Fortemente voluta da Luca Jurman, che la descrive come la nuova …etc’. Mah, forse mi conviene sorridere, forse un giorno qualcuno riuscirà a guardarmi in faccia e darmi le giuste spiegazioni. Nel frattempo…. mentre rimango ‘IMMOBILE’ davanti a queste assurdità, io continuerò a fare Musica, a battermi per il talento, e a voler comunque bene a tutte le persone che ho seguito e conosciuto nel programma, fuori dal programma, nella mia vita… e anche a chi dimentica”. E poi , come hashtag, “#riconoscenzazero“, “#nausea”.

Alessandra Amoroso gli risponde subito sui social

Alessandra Amoroso, immediatamente gli ha risposto, sempre sui social: “Ciao Maestro, mi dispiace per questo commento e non so cosa sia successo comunque ti dico: grazie per avermi voluta sin dal primo giorno, per avermi fatto passare momenti meravigliosi e per avermi sostenuta sempre… Sensazioni ed emozioni che porto nel cuore al di là del tempo passato! Ti abbraccio forte, Ale”.

A quel punto Jurman ha scritto: “Grazie Ale!!! Io ci sono sempre”.

Pace fatta!