“L’Aria della domenica”, Myrta Merlino ad Enrico Mentana “L’ho fatto uscire anche di domenica”, e lui gelido “Mica sono un cane”, grande imbarazzo in studio

Myrta Merlino , ieri, domenica 15 ottobre ha avuto come ospite nella sua trasmissione “L’Aria della domenica”, il giornalista e direttore di La7, Enrico Mentana.

L’intervista è già partita male perchè la Merlino ha chiesto a Enrico Mentana: “L’amore come va?” e lui, che non ha mai voluto parlare della propria vita privata perché da sempre riservatissimo, ha controbattuto: “Per la carriera?”.

Anche la compagna di Enrico Mentana, la giornalista Francesca Fagnani che ha 23 anni meno di lui , è da sempre molto riservata, infatti, in occasione di un’intervista al settimanale “Chi” aveva dichiarato a proposito del loro modo di vivere mai sotto i riflettori: “Conduciamo una vita così riservata che la condivisione non rientra nelle nostre priorità. Tra un red carpet, un party o una prima, preferiamo di gran lunga una serata con gli amici di sempre o una gita in montagna”.

Dunque dopo la domanda sull’amore, l’aria era già abbastanza tesa e tra i due c’era un sottile velo di imbarazzo, una per aver fatto una domanda non gradita e l’altro per averla ricevuta.

Myrta Merlino alla compagna di Mentana “L’ho fatto uscire di domenica” e lui la gela con la risposta

Myrta Merlino, non soddisfatta di aver già fatto una domanda non gradita, si è rivolta nello schermo alla compagna di Mentana e ha detto così: “Francesca, te l’ho fatto uscire di casa anche di domenica“.

A quel punto Enrico Mentana , visibilmente seccato ha risposto: “Mica sono un cane, ho le chiavi di casa mia”. E la Merlino: ” La domenica penso che ti dedichi di più alla famiglia”.

Enrico Mentana e la sua tesi sul coronavirus

Enrico Mentana ha una sua idea ben precisa sul coronavirus e l’ha spiegata così: “Il 99 per cento degli italiani non è andato in discoteca, ha sbagliato chi doveva decidere e non i giovani”.

E poi ha anche detto: “Il virus è tornato con l’inizio della scuola del lavoro. Ma si prende negli spostamenti … Un conto è l’azione estrema, poi quando arriva il periodo di tregua e si cominciano a fare delle scelte che sono divisive allora è lì che comincia il problema. È molto più facile dire chiudiamo tutto che dire andiamo a scacchiera”.