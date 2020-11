Ogni Mattina, gli ascolti sono deludenti ma Adriana Volpe non si arrende e dice “Ci sono molte …”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe è alla conduzione di Ogni Mattina il programma che va in onda su TV8 e che , fin dall’inizio non ha mai riscosso un grande successo di pubblico. Sulla questione è intervenuto, tempo fa sia Giancarlo Magalli, da sempre in lite con Adriana Volpe che , in qualche modo ha gioito del flop della trasmissione sia Maurizio Costanzo che, invece, ha invitato ad avere pazienza e ad aspettare che il pubblico si affezioni ad un nuovo programma, in ogni caso, elogiando Adriana Volpe.

Adriana Volpe risponde a chi l’accusa di aver fatto un flop

Adriana Volpe, che uscita dalla casa del grande fratello ha avuto l’opportunità di condurre insieme ad Alessio Viola questa nuova trasmissione su una tv giovane, è sempre stata entusiasta nonostante da più parti le arrivassero critiche a causa degli ascolti deludenti.

Ma lei non si è mai lasciata condizionare ed è andata dritta per la sua strada.

In questi giorni che è arrivata alla 100esima puntata e ha scritto così sui social: “Siamo arrivati a 100 puntate grazie a Voi. Voglio anche ringraziare tutta la mia squadra: Alessio, gli autori, regista, redazione, sartoria, reparto trucco, operatori, redattori, fonici, inviati e tutti coloro che mi regalano un sorriso prima della diretta. Un grazie speciale a Marco Profeta che è partito con me in questa avventura, allontanandosi da Roma e dal suo studio… per me… per Amicizia quella con la A maiuscola”.

E quando sui social le hanno fatto notare che gli ascolti sono molto deludenti, lei ha risposto così: “Faremo i conti quando la rete avrà finito di fare il passaggio di frequenze. Ci sono molte zone dove non ci vedono se non risintonizzano il canale. Facciamo i conti a giugno. Lì riceveremo le pagelle”.

Dagospia ha commentato gli ascolti deludenti di Ogni mattina

Dagospia, dopo un mese che la trasmissione condotta da Adriana Volpe era iniziata aveva scritto così: “A un mese dal debutto Ogni Mattina, il contenitore mattutino di Tv8 con Alessio Viola e Adriana Volpe, continua a non decollare. Ascolti flop tra lo 0,8 e l’1,1%, numeri di gran lunga inferiori ai film che precedono e seguono il programma. La trasmissione che sembra scimmiottare la generalista continua a proporre volti noti e a inserire nomi forti (con cachet importanti inclusi, si immagina) ma l’auditel non risponde. Inutile dire che dalle parti di Tv8 le aspettative erano molto diverse. Cosa succederà? La trasmissione è stata già annunciata per settembre, non si vuole interrompere subito l’esperimento perché in tv serve tempo e c’è voglia di insistere. Un primo bilancio è stato già fatto e gira voce che se gli ascolti non dovessero crescere si arriverebbe a un cambio di formula oppure a una cancellazione il prossimo dicembre”.