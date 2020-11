Bari, muore all’improvviso a soli 53 anni Antonella Buompastore, era un noto avvocato barese

0 SHARES Condividi Tweet

E’ morta nella giornata di ieri l’avvocato barese Antonella Buompastore. Molto conosciuta per il suo impegno per lo storico teatro Kursaal Santalucia, Antonella Buompastore faceva parte della famiglia che per anni è stata proprietaria dello storico teatro barese.

L’avvocato è morto per un improvviso malore mentre era a cena con il suo compagno nella sua abitazione. La donna è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale Mater Dai.

Una volta arrivata al pronto soccorso della clinica la donna è morta mentre era in attesa di essere visitata.

I medici presumono che possa essere stata colpita da un infarto fulminante.