Alba Parietti, “perché vado da Barbara D’Urso? ho tre ville da mantenere”, il web si rivolta, la reazione di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso o la si ama o la si odia. E’ difficile che qualcuno abbia un parere su di lei più moderato perché divide il pubblico e chi la segue non la tradirebbe mai con altre reti e altri conduttori maschi o donne che siano e chi la odia gliene dice di tutti i colori anche sul web. Lei accetta i complimenti e glissa sugli attacchi rispondendo che lei i social li usa ma non vuole leggere ciò che le viene detto. In questo modo smorza i modi anche molti violenti con cui viene attaccata e, certamente si mostra superiore a chi, pur dicendo di non seguirla perchè la odia, commenta ogni cosa che lei dice o fa. Un po’ un controsenso.

Alba Parietti nella bufera

Alba Parietti, da un po’ di tempo, è ospite fissa nei programmi della D’Urso ma c’è chi le ha ricordato che qualche anno fa l’aveva attaccata molto duramente criticando il modo in cui la D’urso fa televisione.

E a chi le ha ricordato tutte le critiche che in passato ha rivolto alla D’Urso e le ha chiesto come mai ha cambiato idea, lei ha risposto di avere tre ville da mantenere e di essere, in qualche modo, costretta ad andare per soldi.

Sui social le hanno chiesto così: “Ma non eri tu che dicevi che le trasmissioni della D’Urso sono trasmissioni spazzatura… come mai adesso sei diventata un’ ospite fissa”.

La Parietti aveva risposto così: “”Le sfide mi piacciono. Le accetto con piacere. Non mi rimangio nulla di ciò che ho detto in passato. Erano frasi dettate da sentimenti che provavo. Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayer e una a Bali. Ti basta questo?”. Ho tre ville da mantenere: Bali, Ibiza e Courmayeur”.

A questa risposta il web le si è rivoltato contro e dopo che è stata attaccata molto violentemente, la Parietti ha deciso di chiarire.

Alba Parietti risponde agli attacchi

Alba Parietti, dopo aver detto sui social che se va dalla D’urso è solo perchè deve mantenere le tre ville che ha e dopo aver subito per questo tantissimi attacchi, ha voluto chiarire su social e ha detto cosi: “Io ho il massimo rispetto di Canale 5 e di Barbara D’Urso e vado con piacere ogni domenica a Live – Non è la D’Urso. Alla centesima insinuazione malevola dove mi si dice che vado a da lei per soldi, (cosa che fanno tutti in qualsiasi trasmissione perché è il nostro lavoro, non un passatempo) per esibizionismo e cattiverie simili, volgari, sul mio lavoro mi sono permessa di rispondere con una battuta priva di cattiveria e fondamento“.

E poi, ancora: ” … era una battuta. Non ho mai avuto nessuna villa a Bali, non ho ville ma piccoli appartamenti a Ibiza e Courna, avrei potuto dire “ devo mantenere 3 amanti “ , per gioco , mi sembrava evidente fosse un modo per sdrammatizzare. Basta attacchi presuntuosi e cattivi”.

E poi ha concluso così: “Sono onorata di lavorare in un momento così duro e difficile per il paese con Mediaset e ho il massimo rispetto dell’amica e collega Barbara“.

Barbara D’Urso, fino ad ora, è rimasta fuori da questa diatriba e non è intervenuta in alcun modo in questa discussione. Chissà se dirà qualcosa in trasmissione.