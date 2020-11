All Together Now, lite violentissima tra Anna Tatangelo e Rita Pavone “Tu non puoi parlare che cantavi con Gigi D’Alessio” e la Tatangelo, fuori di sé “Adesso …

0 SHARES Condividi Tweet

All Together Now, in questa nuova edizione, rivisto e arricchito sta davvero conquistando tutti.

Michelle Hunziker è strepitosa nel ruolo di conduttrice, è anche molto materna e attenta ai concorrenti oltre ad essere bravissima quando si esibisce con in giudici, Rita Pavone, J Ax, Anna Tatangelo e Francesco Renga in canzoni e balletti strepitosi, accattivanti e divertenti.

Questo ruolo alla Hunziker le calza a pennello e l’aria che si respira è di grande entusiasmo e voglia di divertirsi e divertire. Michelle Hunziker, negli ultimi giorni è stata, però, anche abbastanza preoccupata perché la figlia, Aurora Ramazzotti ha contratto il covid e non è stata molto bene anche se, sembra che il peggio sia passato.

Scatta la lite violenta tra Anna Tatangelo e Rita Pavone, si intromette Francesco Renga che dice “Qui scatta la rissa”

Ieri, durante la puntata di All Together Now c’è stata una lite molto accesa tra Anna Tatangelo e Rita Pavone. Vediamo cosa è accaduto.

Dopo che si sono esibiti gli Amabili Anna Tatangelo ha espresso un’opinione positiva sulla coppia sottolineando il suo disaccordo con chi diceva che il marito ha una vocalità più definita della moglie e ha detto: «Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme».

Ma è intervenuta Rita Pavone che ha detto alludendo alla Tatangelo in coppia con Gigi D’Alessio: “Parla la persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia”.

Anna Tatangelo subito le ha risposto a tono, molto seccata: “Adesso ti rispondo bene. Sai che ho la massima stima per te, con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha una sua carriera. Abbiamo fatto un solo pezzo insieme, ma dopo tanti anni lui sta ancora in giro e io sto ancora in giro. Se poi andiamo sul lato privato, è ovvio che io sono l’ultima che può parlare, ma qui penso un po’ tutti”.

E a quel punto è intervenuto Francesco Renga che, scherzando, ha detto: «Scatta la rissa».

Sui social i più hanno preso le difese della Tatangelo dicendole: «L’hai asfaltata» e Rita Pavone ha subito controbattuto: «A chi ha trenta followers io non rispondo».

Ilary Blasi posta una foto sui social che sembra uno sgarbo all’amica Michelle

Ilary Blasi e Michelle Hunziker sono molto amiche ma ieri sera, mentre Michelle era su canale 5 con il suo programma All Together Now, la Blasy ha postato una foto della tv di casa sua che stava trasmettendo “Chi l’ha visto” su Rai Tre.

Qualcuno ha pensato che le due abbiano litigato.