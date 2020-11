Vita in Diretta, Alberto Matano nella bufera: “Sei un terrorista, nel servizio sul covid sono tutti attori”, la difesa di Matano “non mi era mai successa una cosa simile …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, alla conduzione da solo per quest’anno de Vita in diretta sta attraversando momenti molto difficili come tutti i conduttori perché, oltre a dover far fronte alla paura del covid, deve anche raccontate la situazione che l’Italia sta vivendo, situazione difficilissima e molto dura.

Alberto Matano accusato di aver raccontato una fake news

Alberto Matano, dopo aver mandato in onda un servizio da un ospedale è stato accusato dai negazionisti di avere raccontato una fake news.

Alberto Matano ha così raccontato a Selvaggia Lucarelli che lo ha intervistato a Radio Capital: “Da giornalista, mi sono sempre occupato di fake news, ma non mi ero mai trovato in un caso di autentica manipolazione della verità“.

E poi ha spiegato cosa è accaduto: “Siamo stati nella terapia subintensiva dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino e abbiamo fatto vedere cosa avviene. C’era un paziente con l’ossigeno, sottoposto alla terapia del casco, e accanto a lui c’era un altro signore malato di Covid, che però non aveva un casco o altre protezioni in quel momento”.

E, infine conclude dicendo che i negazionisti ” … Hanno tagliato il video, mostrando il secondo paziente, che non abbiamo intervistato. Il risultato? Hanno detto che si trattava di attori, che era tutta una finzione, una messa in scena, terrorismo mediatico”.

E Selvaggia Lucarelli ha concluso così: “Hanno insinuato che nei reparti Covid c’è gente sul letto senza mascherine, che se la spassa. E che quindi non c’è nessun pericolo, che il Covid non esiste”.

Anche Selvaggia Lucarelli ha difeso il giornale su cui scrive accusato di aver raccontato una fake news su Gerry Scotti

Il giornale per cui scrive Selvaggia Lucarelli, TPI aveva raccontato, qualche giorno fa, che Gerry Scotti era stato in terapia intensiva ma poi era intervenuto il suo addetto stampa, dicendo che non era affatto vero e, dunque il giornale era stato accusato di aver divulgato una notizia falsa.

Ma poi è stato lo stesso Gerry Scotti a chiarire cosa gli è accaduto e a dire che, in effetti è stato in una stanza immediatamente prima della terapia intensiva, con il casco.

Quindi, Selvaggia Lucarelli, sulla sua pagina Instagram ha scritto: “Oggi la bella intervista Gerry Scotti sul Corriere conferma la notizia: momenti difficili, ricovero di 10 giorni, problemi respiratori. Si parla di “stanzetta prima della terapia intensiva da cui si vedevano gli intubati”, quindi logisticamente era in terapia intensiva, monitorato, anche se considerato un subintensivo … E, come racconta, aiutato con ventilazione non invasiva (il casco). Insomma, era in subintensiva o terapia intensiva respiratoria, come la chiamano in alcuni ospedali”