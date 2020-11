Tale e quale show, ospite Antonella Clerici che fa una gaffe gravissima, Carlo Conti diventa serio e la riprende subito “Antonella, credo che tu …”, il web non la perdona

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 20 novembre, è andata in onda una puntata di Tale e quale show molto importante perché è finalmente tornato Carlo Conti a condurre in studio dopo che, in seguito al contagio dal covid, era stato fermo per tre settimane. I giudici che lo accompagnano in questa avventura, Loretta Goggi, Giorgio Panariello Vincenzo Salemme hanno tirato un sospiro di sollievo perché, pur essendo riusciti in pieno nel portare avanti la trasmissione quando Conti era, prima in isolamento a casa e poi ricoverato, sono comunque stati contentissimi di riaverlo in studio.

Carlo Conti ha contratto il covid nello stesso periodo in cui anche Gerry Scotti si è infettato e così i due hanno raccontato che in quei giorni si sono sentiti molto e non parlavano d’altro che di quanto ossigeno erano costretti ad assumere per respirare meglio.

Antonella Clerici è collegata con lo studio e fa una terribile gaffe

Ieri sera, ospite da Carlo Conti era, in collegamento Antonella Clerici, sua grande amica oltre che collega. I tre, insieme a Fabrizio Frizzi erano inseparabili.

Antonella Clerici ha parlato della nuova avventura che la attende, The voice senjor e, volendo parlare dei giudici che saranno nel programma con lei, ha fatto l’elenco tra cui figura anche Albano con la figlia Jasmine Carrisi.

Ma, facendo l’elenco completo, ha nominato anche un altro giudice, sbagliando, però il suo nome, infatti, invece di chiamarlo Clementino lo ha chiamato Celestino.

Carlo Conti l’ha subito ripresa correggendo il nome del famosissimo rapper ma il web le si è scagliato contro dicendo che è inaccettabile non sapere il nome di uno dei giurati della sua trasmissione. Carlo Conti, se pur correggendola e volendo dare la giusta importanza al giudice, ha anche detto che è sempre possibile sbagliarsi ma così clemente non è stato il popolo del web che l’ha solo attaccata.

Leonardo Pieraccioni prende in giro l’amico Carlo Conti

Carlo Conti, felice di tornare finalmente in tv dopo il periodo difficile che ha affrontato a causa del covid, ha postato sui social un video che lo riprendeva con indosso la mascherina, in treno e ha scritto così “Verso Roma, stasera la diretta”.

Tutti i suoi colleghi nonché amici hanno espresso sui social grande gioia e sollievo, da Mara Venier a Elena Sofia Ricci ma anche il grande amico di Conti, Leonardo Pieraccioni è intervenuto e ha scritto così prendendolo bonariamente in giro: “Ho saputo che hai starnutito in carrozza 8 e ora son tutti ammassati nella 1”.