Amici, Lorella Cuccarini durissima con un suo allievo e poi lancia una frecciata ad Alessandra Celentano

Lorella Cuccarini è tornata in televisione dopo che la dirigenza Rai l’aveva fatta fuori dai palinsesti dell’autunno. Sulle prime la Cuccarini è rimasta molto male tanto che si è vociferato che, da dover almeno condurre Lo Zecchino d’oro, alla fine non se ne è fatto più nulla. Ma ora la Cuccarini è rientrata in tv dal portone principale, quello di Canale 5 e, precisamente quello di Maria De Filippi che l’ha fortemente voluta come professoressa ad “Amici”.

Lorella Cuccarini durissima con un suo allievo

Lorella Cuccarini, che ha accettato con entusiasmo il ruolo di professoressa ad Amici, è immediatamente entrata nel ruolo e ha già avuto uno scontro con un suo allievo. Vediamo cosa è accaduto.

Uno de suoi allievi, Riccardo Guarnaccia, per la Cuccarini ha commesso un errore comportamentale molto grave e lo ha bacchettato duramente.

La Cuccarini gli ha detto: “Non usare le telecamere, sono rimasta di stucco”.

E poi ha spiegato meglio: “Non devi utilizzare le telecamere per il privato. Tu non devi fare spettacolo. Lo spettacolo lo devi fare sul palco”.

E, ancora: “Tu devi essere te stesso. Non devi rappresentarti in nessun modo, non ne hai bisogno … Voglio darti un consiglio, non perdere mai di vista quello che stai facendo. Il banco ve lo dovete difendere”.

E poi è arrivata una stoccata all’altra insegnante di danza, Alessandra Celentano a cui forse il ragazzo dà più importanza che a lei e ha detto così: “Sono rimasta un po’ di stucco. Tu non devi lavorare per convincere la Celentano, ma il pubblico”.

Le parole di gratitudine della Cuccarini per Maria De Filippi: “Maria De Filippi è stata come una carezza”

Lorella Cuccarini, che dopo la lite con Alberto Matano e l’esclusione dai palinsesti Rai ha vissuti momenti difficili di cui ha parlato anche durante l’ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin, è stata poi contattata da Maria De Filippi e per lei ha avuto parole molto belle. Lorella Cuccarini ha scritto così sui social: “La chiamata di Maria è arrivata come una carezza… Sono molto felice di festeggiare con “Amici” i miei 35 anni di professione.”

E poi: “Mi metterò a disposizione dei giovani … Sarà un’occasione per restituire a tanti giovani la fortuna che ho avuto nella mia vita. Tutto quello che sono e che ho imparato, lo metterò a loro disposizione

E poi ha concluso così: “Non vedo l’ora di cominciare”.