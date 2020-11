Selvaggia Lucarelli si scaglia contro le scarpe Lidl, la Lidl gliele regala e lei dice “Le indosserò alla finale di Ballando”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, in giuria ormai da diversi anni a “Ballando con le stelle”, fa sempre parlare di sé.

Prima gli scontri con Alessandra Mussolini, poi le offese che ha subito da Ninetto Davoli e poi i suoi commenti, spesso sopra le righe, che offendono i concorrenti che ormai le rispondo a tono poco interessati, così a inimicarsi un giudice. La Lucarelli è un personaggio molto forte che qualche giorno fa ha fatto ancora parlare di sé per la storia avuta anni fa con Beppe Cruciani. E se Cruciani si è rifiutato, durante una recente interista, di parlare della Lucarelli, lei ha espresso il suo stupore per la risposta sempre uguale che da lui quando gli chiedono di lei sottolineando, però, che a lei di lui non chiede mai nessuno.

Selvaggia Lucarelli e le scarpe della Lidl

Qualche giorno fa, c’è stata una polemica che non accenna a placarsi sulle scarpe che ha fatto la Lidl e che costano un occhio della testa.

Le code dietro le porte della Lidl hanno fatto scalpore e anche la Lucarelli è intervenuta sul tema .

Le scarpe, che costano 270 euro, sono andate a ruba anche se ci è stato chi ci ha scherzato su perché non sono esattamente “bellissime”. In tanti hanno fatto la parodia a queste scarpe e ai loro colori ma, comunque, nonostante il prezzo non bassissimo, sono andare a ruba.

Anche Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro questo fenomeno anche perchè tutti i 600 circa punti vendita della Lidl sparsi in tutta Italia sono stati presi d’assalto perchè le scarpe erano in edizione limitata. Ma ieri sui social, Selvaggia Lucarelli ha stupito tutti.

Ha postato le famose scarpe Lidl corredate da calzini e la dedica che la Lidl le ha dedicato nonostante quest’ultima avesse molto polemizzato o, forse, proprio perchè ha polemizzato: “Ciao Selvaggia, queste sobrie ciabatte sono perfette per essere indossate al tavolo dei giudici di Ballando!”

E lei, avvalorando ciò che le ha scritto la Lidl ha aggiunto: “Ho le scarpe per la finale di Ballando con le Stelle”.

Selvaggia Lucarelli contro Matteo Bassetti

Non accenna a placarsi la discussione che c’è tra Selvaggia Lucarelli e Matteo Bassetti.

La Lucarelli che, ancora una volta si è scagliata contro il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, ha scritto così: “Non bastavano la malattia, la sanità in crisi, l’economia paralizzata ora il professor Matteo Bassetti minaccia di andar via da Genova perché è offeso, i genovesi lo trattano male. Quanta irriconoscenza”.