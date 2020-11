Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli durissima contro la moglie di Conticini “inelegante … dovrebbe lasciare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle è arrivato in finale pur se tra mille difficoltà.

Tanti sono stati i problemi che ha avuto questa edizione che hanno davvero amareggiato e sconfortato sia i concorrenti che la stessa Milly Carlucci che ha dovuto, in ogni caso, affrontarli e risolverli nel migliore dei modi.

Nel corso di questa edizione, infatti, alcuni concorrenti e ballerini sono risultati positivi al covid, poi c’è stato il ricovero, l’intervento d’urgenza e la conseguente convalescenza di Raimondo Todaro e, ancora l’infortunio di Elisa Isoardi. Insomma, un’edizione zeppa di problemi medici che, però, non hanno tolto il buonumore a tutto il cast ma, certamente, lo hanno messo a dura prova.

Milly Carlucci, sempre positiva e pronta ad affrontare tutte le difficoltà, ha avuto un momento di cedimento che mai le era accaduto prima quando Daniele Scardina ha ballato con la mamma. La Carlucci, sempre di solito abbastanza contenuta e professionale si è lasciata andare in un pianto liberatorio ricordando che anche lei è una mamma e che ha un figlio maschio, Patrik lontano dall’Italia e di sentire tanto la sua mancanza. Questo momento di commozione è piaciuto al pubblico, sia quello da casa che quello dei social.

Selvaggia Lucarelli commenta l’esibizione di Paolo Conticini con la moglie

Come ogni anno, un ballo è dedicato a familiari dei concorrenti. Qust’anno il concorrente Paolo Conticini ha ballato una fantastica rumba con la bellissima moglie, Giada Parra.

Selvaggia Lucarelli, che non ha mai fatto mistero di avere un debole per Paolo Conticini, a parte come ballerino ma soprattutto come uomo, ha commentato così il ballo a due di Paolo con la moglie, a metà tra il serio e lo scherzoso: “ … inelegante la presenza della signora qui in studio. State insieme da 25 anni, dovrebbe lasciare un po’ di spazio a suo marito …“.

Paolo Conticini svela che rapporto ha con la moglie

Paolo Conticini ha rilasciato una lunga e bella intervista al settimanale “Gente”, in occasione della quale ha parlato, a cuore aperto, del rapporto che ha con la moglie della quale è innamoratissimo.

Paolo Conticini ha detto: “sa che mi butto a capofitto in quello in cui credo, che mi concentro sul lavoro in modo quasi maniacale, sono determinato e perfezionista. Sono del Capricorno: passionale e fedele”.

E poi, a proposito del loro matrimonio che hanno celebrato senza il rito in chiesa ha detto: “Chissà, magari, dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci e organizzare una grande festa”.