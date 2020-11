Chiara Ferragni posta un video sui social, Giulia Valentina la ex di Fedez risponde e interviene Fedez molto contrariato “ieri mia moglie …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre molto attivi sui social tanto che ne hanno fatto un lavoro ma anche moto presenti nel sociale. Infatti, sia la loro presenza che il riscontro che hanno in termini di seguito è tale che anche il presidente del consiglio dei ministri li ha contattati per spingere i ragazzi all’uso della mascherina.

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha girato un video che poi ha postato sui social nel quale ha affrontato un tema molto serio.

Il video di Chiara Ferragni e la risposta di Giulia Valentina, la ex fidanzata di Fedez

Chiara Ferragni ha postato un video che dura 11 minuti dal titolo: “Essere donna nel 2020” e ha detto così: “Questo è il momento di incaz**arsi per queste cose, di prendere posizione e di cambiare” E poi ha spiegato: “Il problema secondo me è che la nostra società è ancora molto maschilista e patriarcale, dove le donne vengono giudicate in maniere differenti. Ma questo giudizio non deriva soltanto dagli uomini, ma spesso anche dalle donne stesse che sono sempre pronte ad accusarsi a vicenda“.

E poi ha continuato così: “Si dice che lui era geloso o che lei gli aveva fatto le corna. Questo fa pensare che anche la donna abbia un ruolo e che la violenza passi in secondo piano o che sia in parte giustificata. Si sposta la colpa dall’aggressore alla vittima.”

E, infine, ha detto: “Questo è il momento di incazzarsi per queste cose, di prendere posizione e di cambiare. questa è una battaglia che dobbiamo vivere e combattere tutti noi insieme… per costruire una società migliore per tutti noi e per tutte noi”

Sotto questo video in tanti hanno commentato apprezzando i contenuti e, tra i vari commenti sono comparse delle emoticon di Giulia Valentina, la ex fidanzata di Fedez. In tanti hanno apprezzato la solidarietà femminile tra le due donne ma altri si sono anche scandalizzati del fatto che la ex fidanzata abbia approvato le parole della moglie di Fedez o, comunque sa intrevenuta.

Fedez interviene seccato sui commenti fatti dagli utenti del web

Dopo che in tanti si sono meravigliati per l’approvazione mostrata dall’ex di Fedez alle parole della Ferragni, è intervenuto lo stesso rapper che ha commentato così: “Ieri mia moglie ha pubblicato un video dove ha affrontato delle tematiche importanti che sarebbe interessante approfondire. Dispiace oggi vedere sui siti di informazione articoli come ‘la ex di Fedez’ (che tra l’altro ha un nome) ha messo like al post di Chiara Ferragni. Ma è davvero solo questo che può offrire il giornalismo online di oggi? Credo di no”.