Tale e quale show, Loretta Goggi durissimo attacco da Ghali: “Ma guarda questa …”

Tale e quale show, venerdì sera è stato presentato da Carlo Conti che, dopo tre settimane di lontananza, è finalmente tornato in diretta televisiva. Carlo Conti era stato contagiato dal covid, curato, prima a casa e poi si era reso necessario il ricovero in ospedale. Negli stessi giorni anche un altro bravissimo e amatissimo presentatore, Gerry Scotti ha contratto il covid tanto che i due hanno raccontato di essersi sentiti parecchio al telefono per confrontarsi sulla quantità di ossigeno a cui ogni giorno ricorrevano.

Ghali attacca Loretta Goggi per il commento che ha fatto dopo l’esibizione di Sergio Muniz

Venerdì sera, Sergio Muniz ha imitato Ghali e, a fine esibizione Loretta Goggi, come als olito ha dato il suo giudizio e ha detto che l’esibizione di Muniz le era molto piaciuta perché era riuscito a diventare molti simile a Ghali nel muovere le mani e nella voce e, in più, Muniz, ha detto la Goggi, è più carino dell’originale. Ghali, che evidentemente stava guardando “Tale e quale show” non ha preso bene il commento di Loretta Goggi che l’ha offeso e ha scritti così sui social: “Ma senti questa!”, inquadrando la tv.

E poi si è scagliato contro la scelta di aver colorato di nero il viso di Muniz e ha scritto una storia su Instagram: “Non facciamo una bella figura né con chi è meno superficiale in questo paese e nemmeno con chi ci guarda da fuori. Ci sono tante caratteristiche che si possono riprodurre e imitare di un personaggio“.

E poi: “Bastava l’autotune e un bel look. Non c’è bisogno di fare il BlackFace per imitare me o altri artisti. Si può anche essere delle brave persone e non sapere che la storia del BlackFace va ben oltre un semplice make up, trucco o travestimento”.

E ha anche aggiunto: “Potete dire che esagero, che mi devo fare una risata e che non si vuole offendere nessuno, lo capisco. Ma per offendere qualcuno basta semplicemente essere ignoranti, non bisogna per forza essere cattivi o guidati dall’odio. Si può anche essere delle brave persone e non sapere che la storia del BlackFace va ben oltre un semplice make up, trucco o travestimento”.

Leonardo Pieraccioni fa una battuta sui social che non piace

Carlo Conti, prima della diretta aveva postato un video che lo riprendeva in treno mentre si dirigeva a Roma appunto per il serale di Tale e quale show. Leonardo Pieraccioni ha commentato dicendo che Conti, in treno aveva starnutito e tutti avevano cambiato il loro post a sedere lasciando la carrozza dove c’era Conti.

Questa battuta non è piaciuta a molti utenti che hanno criticato Pieraccioni per aver scherzato su un argomento così serio quale è il covid.