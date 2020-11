Vita in diretta nella bufera, compare un post sui social: “Sei una raccomandata …. e una …. del ca**o” poi le scuse ma …

0 SHARES Condividi Tweet

Vita in diretta, come ogni altro programma televisivo non sta passando momenti facili a causa del covid, delle restrizioni che ci sono oltre, che , chiaramente, alla paura e alla tensione che c’è in ognuno di noi e, dunque anche nei conduttori televisivi nello stare molto attenti a non contrarlo.

Alberto Matano, mentre intervistava Maurizio Costanzo ha detto che come lo stesso Costanzo, anche lui è attentissimo a non stringere più la mano a nessuno ma anche a non spingere con il dito il pulsante per chiamare l’ascensore ma di fare questo gesto con il gomito e tante altre accortezze che devono essere messe in atto per provare a scongiurare il rischio del contagio.

Antonella Delprino scrive un post durissimo

Antonella Delprino è una giornalista che lavora a Vita in diretta da tantissimi anni e questa estate, quando c’è stata tutta la polemica contro Alberto Matano scatenata da Lorella Cuccarini e tutta la redazione ha scritto una lettera dissociandosi dalle parole della Cuccarini, lei è stata l’unica a non voler firmare e si è giustificata dicendo che ciò che aveva da dire lo avrebbe detto ai diretti interessati.

Qualche giorno fa, però, è stata al centro di una bufera perché ha scritto un post molto duro sui social diretto alla collega Luisella Costamagna che conduce su Rai tre “Agorà” e ha scritto così: “Alla Costamagna e a una miracolata del M5S in collegamento con Agorà sfugge completamente il concetto di innocente, dopo essere stato indagato. Giustizialisti del caz*o”.

La Delprino si riferiva alla l’onorevole del Movimento 5 Stelle Baldino perché pochi minuti prima, la Costamagna le aveva chiesto: “Volevo chiederle al di là di tutto e anche della situazione – questa mattina abbiamo notizia dell’arresto del vice-presidente del Consiglio regionale con accuse pesanti, ma appunto stiamo parlando comunque di un indagato, al momento – c’è anche la telenovela di commissari alla sanità, oltre 10 anni di commissariamento della sanità calabrese, e questo passaggio con tre dimissioni in 10 giorni è uno spettacolo se non preoccupante, surreale…”

Quindi la Costamagna è stata garantista nei confronti del consigliere regionale di Forza Italia Domenico Tallini. La Baldino aveva risposto che la commissione bicamerale Antimafia si era già occupata di indicare Tallino come “impresentabile” perchè era stato “rinviato a giudizio per corruzione”.

Era poi intervenuta la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli che aveva spiegato che la segnalazione per corruzione “non è andata a finire da nessuna parte”.

Le scuse della Delprino dopo aver cancellato il post

La Delprino dopo pochi minuti ha deciso di cancellare il post anche se questo ormai era stato letto da tantissime persone tanto che ha continuato a girare sui social e ha scritto un post di scuse dicendo così: “Ho scritto un tweet d’impulso e d’impulso l’ho cancellato. In realtà non avrei dovuto fare né una cosa né l’altra. Devo scusarmi con Luisella Costamagna per averla offesa e con Agorà, programma che, tra l’altro, mi piace moltissimo. Una leggerezza che non ricapiterà”.