Ballando con le stelle, Elisa Isoardi fuori di sè, lancia la medaglia per terra e poi …

“Ballando con le stelle” è terminato e la copia vincitrice, contro ogni previsione, non è stata quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro bensì quella formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

Tantissime cose sono accadute in puntata, alcune anche sopra le righe come quella che ha visto protagonista Tullio Solenghi che ha fatto il gesto dell’ombrello a Guillermo Mariotto che gli ha gridato “maleducato” ed è dovuta intervenire Milly Carlucci a riportare la calma in studio.

Fabio Canino fa una battuta molto brutta rivolta a Elisa Isoardi

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno quasi ufficializzato il loro amore, infatti, nella clip Elisa Isoardi ha detto: «Non era un periodo, Ballando è arrivato nel momento giusto, la luce dentro di me si è riaccesa» e poi, a proposito di Raimondo Todaro ha detto: «Io e Raimondo? Mi sto innamorando, ci vogliamo bene». E lui, nella sua clip: «È stato l’anno più brutto della mia vita, anche per lei non è stato un granché. Cosa siamo io ed Elisa? Non lo sappiamo neanche noi, lo scopriremo».

Poi, è intervenuto Fabio Canino che ha fatto una battuta di cattivo gusto a Elisa Isoardi dicendole: “Elisa, io ho grande stima di Todaro. Non posso dire altrettanto di tutti i tuoi fidanzati”.

E se Canino intendeva alludere a Matteo Salvini che in quel contesto poteva anche essere, visto che non centrava nulla, è stato di pessimo gusto la frase “tutti i tuoi fidanzati” attribuendogliene chissà quanti.

Elisa Isoardi fuori di sé per la rabbia lancia a terra la medaglia del quarto posto

Dopo la proclamazione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro al quarto posto della classifica, Elisa Isoardi ha fatto un gesto molto forte che ha dimostrato tutto il suo disappunto: ha lanciato a terra , con rabbia, la medaglia. Raimondo Todaro, dal canto suo non è stato da meno, borbottando chissà che cosa a denti stretti.

Dunque, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non hanno accettato il quarto posto che hanno conquistato alla pari con Daniele Scardina e Costantino Della Gherardesca.

Milly Carlucci ha detto loro così: “Siete stati degli eroi, dei veri eroi, avete avuto mille difficoltà. Bravi! E naturalmente Elisa non potevi buttarti a ballare come una pazza con quella caviglia…”, e la Isoardi, di rimando, non nascondendo per nulla la sua delusione e rabbia ha commentato: “Il nostro sacrificio non è stato compreso fino in fondo”.