Mauro Corona lancia una bomba, Franco Di Mare: ” … usa me per danneggiare Bianca Berlinguer … “

Mauro Corona a Cartabianca non tornerà più e questa è una certezza. A rimanerci male, oltre allo stesso Corona, anche Bianca Berlinguer che, nonostante sia stata chiamata “gallina” dallo scrittore, molto presto ha deciso di perdonarlo, di accettare le sue scuse che Corona le ha fatto in tantissime occasioni e di volerlo ancora con lei nel programma. Ma non c’è stato nulla da fare perché il direttore di Rai tre, Franco di mare si è mostrato irremovibile.

A nulla sono serviti i due tapiri consegnati a Franco di Mare da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia né, tantomeno, la bruttissimi figura che Striscia ha fatto fare a Di Mare quando l’ha messo di fronte all’evidenza che, se Corona aveva offeso Bianca Berlinguer chiamandola “gallina” , lui quando conduceva Uno mattina aveva fatto battute molto volgari e pesanti alle sue colleghe oltre a occhiate e palpatine non proprio eleganti. Di fronte a queste accuse, Franco Di Mare ha preferito scappare ma il veto su Mauro Corona è restato. Tanto che lo scrittore ha deciso di accettare la proposta delle reti Mediaset e ora è presenza fissa nel programma serale di Retequattro “Italia sera “ in collegamento con Barbara Palombelli.

Mauro Corona legge il messaggio che gli ha scritto Franco di Mare

Mauro Corona ha rilasciato una dichiarazione alla Stampa molto forte alla volta di Franco Di mare e ha detto: “Avevo chiesto a Di Mare un’opportunità, tornare in tv una volta per chiedere scusa ai telespettatori e alla Bianca. Mi è dispiaciuto perché si diceva mio amico e mi chiamava ‘fratello della montagna’“.

E poi ha letto la risposta che gli ha scritto Franco Di Mare per giustificare il suo rifiuto: “La situazione, ahimee, è sfuggita al nostro controllo: il tuo certo; ma anche il mio. Ci sono prese di posizioni della commissione Pari Opportunità della Rai, non c’è partito politico che non abbia chiesto misure, non c’è consigliere Rai che non si sia espresso”.

Ma Mauro Corona commenta così il messaggio di Di Mare: “Nessun vertice Rai si è espresso e nemmeno i partiti tranne un rimbecco di Anzaldi. A me questo sms ha fatto male perché io nell’amicizia credo. E non può dire che io ho offeso le donne. Ne ho offeso solo una, la Bianca, e sono mortificato”.

Mauro Corona lancia una bomba, Franco Di Mare vuole rovinare Bianca Berlinguer

E poi Mauro Corona conclude così: “Di Mare ha usato me per danneggiare lei. Eravamo una bella coppia, che faceva ascolti, la gente ci voleva bene. Di Mare avrebbe dovuto permettermi di tornare per chiedere scusa e poi sarei sparito. Ma mi aspettava al varco, voleva scombinare l’armonia che avevamo creato. O forse ha un vecchio rancore perché 11 anni fa gli fregai il premio Bancarella“.