Bitonto, gravissimo incidente sulla Sp 89, auto si ribalta e finisce contro un albero, muore sul colpo un ragazzo di soli 19 anni

Nella serata di ieri intorno alle 21,30 un’auto, per cause ancora in via di accertamento, si è ribaltata finendo la sua corsa contro un ulivo.

A bordo c’era un ragazzo di 19 anni di Bitonto che è morto sul colpo. Il giovane era a bordo della sua auto e stava percorrendo la strada provinciale 89 che collega Bitonto alle sue frazioni.

Forse per la scarsa visibilità provocata dalla fitta pioggia di ieri il ragazzo ha perso il controllo del suo mezzo schiantandosi contro un ulivo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori che non hanno potuto far altro ce accertare la morte del giovane.