Vita in diretta, Todaro si toglie la medaglia e accusa Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Zazzaroni lo massacrano “E’ molto antipatico … “

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle è terminato con la vittoria di Gilles Rocca e con il quarto posto di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Al momento della premiazione, che quest’anno non ha potuto fare Milly Carlucci a causa del covid ma si sono premiati all’interno della coppia, il concorrente ha premiato il ballerino e viceversa, è stato molto glaciale il momento in cui la Isoardi ha premiato Todaro il quale, appena mesa la medaglia al collo, l’ha subito tolta in segno di non accettazione. Gesto questo che il web ha molto criticato accusando il ballerino di non essere uno sportivo.

Poi, Todaro, sui social se l’è presa con Paolo Conticini accusandolo di essere un favorito e i due se ne sono detti di tutti i colori sui social in un botta e risposta davvero acceso.

A Vita in diretta Ivan Zazzaroni contro Todaro

Raimondo Todaro, oltre ad aver accusato Paolo Conticini, si è scagliato anche contro Ivan Zazzaroni per un fuori onda che ha pubblicato sui social. Nel fuori onda Zazzaroni dava la vittoria netta per 5 a 0. E Todaro l’ha interpretata come già tutto deciso.

Ivan Zazzaroni è intervenuto a Vita in diretta da Alberto Matano e ha detto: “Ha messo in discussione nostra correttezza … Trovo ingiusto che si metta in discussione la nostra serietà e correttezza da parte di un ballerino che ha vinto 5 volte Ballando con le stelle. Sono molto arrabbiato lo trovo inaccettabile”.

Selvaggia Lucarelli sui social attacca Todaro e difende Conticini

Selvaggia Lucarelli sui social ha scritto così: “Trovo molto antipatico ciò che gli ha detto Raimondo Todaro”

E poi, a difesa di Paolo Conticini ha detto: “Io ho chiarito e lui ha pubblicato un ulteriore video in cui ci accusava di avere la coda di paglia. Ed ho trovato molto antipatico che abbia dato a Paolo Conticini del senza p***e“.

Insomma, chissà se finiranno qui le polemiche ma certamente per la prossima edizione ce ne saranno altre come in ogni spettacolo a gara che si rispetti. Ognuno, quest’anno ha dato tantissimo e forse i nervi tesi, le paure e i tanti ostacoli hanno contribuito a creare un’atmosfera troppo carica di adrenalina.

Forse, a bocce ferme, si rivedranno le posizioni di tutti e qualcuno avrà modo di chiedere scusa.