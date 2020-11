I soliti ignoti, un’ignota mentre cammina si blocca improvvisamente in mezzo allo studio, Amadeus senza parole, quando capisce cosa sta accadendo chiede che qualcuno intervenga

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus è alla conduzione della trasmissione serale di grande successo “I soliti ignoti”.

La trasmissione piace perché è molto fresca, gradevole e divertente e Amadeus, con il suo garbo e la sua simpatia è un conduttore perfettamente adatto a questo genere di quiz ma non possiamo dimenticare quando al timone de “I soliti ignoti” c’era il grandissimo e bravissimo Fabrizio Frizzi.

Amadeus che per il momento è impegnato con un altro programma che va in onda il giovedì in seconda serata ed è propedeutico al Festival di Sanremo, AmaSanremo, non sta vivendo anche lui un momento facile perché non si sa ancora se il Festival, quest’anno, potrà essere o meno con il pubblico e Amadeus aveva rivelato che per lui il Festival senza pubblico non aveva senso.

A “I soliti ignoti” l’ignota 7 sta camminando ma ad un certo punto si blocca, cosa è accaduto

Ieri, verso la fine della puntata l’ignota numero 7 si stava dirigendo verso il centro del palco quando, ad un certo punto si è bloccata improvvisamente.

Sulle prime non si capiva cosa stesse accadendo ma poi la signora ha spiegato che il tacco si era incastrato in una fessura presente sulla pedana.

Amadeus, che avrebbe voluta aiutarla non si è potuta avvicinare per le regole anticovid ma ha subito chiesto che qualcuno, munito di mascherina le si avvicinasse e intervenisse.

E poi per stemperare un po’ la tensione che si era creata le ha detto: “Pensavo volesse essere accompagnata al centro del palco”.

I tecnici sono prontamente intervenuti e hanno risolto la situazione.

A I soliti ignoti Sergio Friscia fa una rivelazione sconcertante che Amadeus conferma

Qualche puntata fa ospite a I soluti ignoti, è andato l’attore e imitatore, Sergio Friscia che ha rivelato così: “Ha mangiato 240 ricci di mare”.

Amadeus, che quando Friscia ha mangiato 240 ricci di mare era presente perché stavano pranzando insieme, ha confermato dicendo: “Sono stato testimone di questo. Ero lì, ho visto la scena, è sempre un piacere andare a pranzo con Sergio”.

Sembra impossibile immaginare che sia accaduto e soprattutto che non abbia avuto conseguenze dopo quella quantità esageratissima di ricci ingeriti ma è accaduto su serio. Amadeus e Sergio Friscia oltre ad essere colleghi sono anche amici ed escono spesso a pranzo insieme.