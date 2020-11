Giovanni Ciacci una furia contro Bianca Guaccero, “Ha fatto una cosa terribile e ora che stia lontana da me”

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero è al timone di “Detto fatto” la trasmissione pomeridiana targata Rai che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì.

Bianca Guaccero, che ha sostituito Caterina Balivo e che quest’anno è in compagnia di Jonathan che la affianca nella rubrica dedicata al gossip, appare molto serena anche se spesso si lamenta e sottolinea di essere single da molto tempo e che questa situazione un po’ le pesa tanto che, durante una puntata di qualche giorno fa, lei e Jonathan, evidentemente entrambi single, avevano detto, scherzando che, forse l’unica possibilità che rimaneva loro era quella di chiedere aiuto a Maria De Filippi.

Giovanni Ciacci al veleno contro Bianca Guaccero “Stia lontano da me”

Giovanni Ciacci è molto risentito e, in occasione di un’intervista ha dichiarato che, a giugno 2019, dopo che non è stato riconfermato per l’edizione successiva di Detto fatto, la Guaccero non gli ha fatto neppure una telefonata.

Giovanni Ciacci ha dichiarato, in occasione di un’intervista rilasciata a Bubinoblog: “Nemmeno una telefonata da Bianca Guaccero dopo il mio licenziamento”.

E poi, ancora: “Come mai non nomino mai Bianca Guaccero? Perché Bianca non si è comportata bene con me, assolutamente Non mi ha fatto nemmeno una telefonata quando mi hanno licenziato dalla Rai. Non si è battuta per tenermi. Io sono abituato a lavorare con primedonne che si battono per avere accanto la propria spalla accanto, si tengono stretto il gruppo di lavoro e decidono loro chi avere accanto”.

E poi, Giovanni Ciacci ha anche aggiunto: “Forse le sue priorità erano altre e ha ceduto a giochi di agenzie e di potere politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso. Io sono una persona libera, non ho partiti, non faccio parte di lobby politiche e non faccio parte di agenzie che mi piazzano a destra e a manca. Sono un battitore libero. Perché dovrei nominarla? Comunque, auguro lunga vita a Detto Fatto e alla conduttrice ma che stiano lontani da me. Sto molto bene così”.

E poi ha voluto ricordare Caterina Balivo e ha anche raccontato: “L’avventura con Caterina Balivo e Detto Fatto è iniziata bene, ero il suo costumista, abbiamo fatto tanti lavori in Rai insieme, poi lei mi chiese di fare questo programma. Ad un certo punto Caterina ha deciso di andare via. Mi ha molto addolorato perché sapevo già che il programma non sarebbe più stato uguale”.

E, ancora: “Andando via Caterina mi è molto dispiaciuto. Io sono rimasto perché il contratto mi chiedeva un altro anno di Detto Fatto. Quindi sono dovuto rimanere a malincuore, se no me ne sarei già andato.

Questa nuova conduzione di Detto Fatto non piace così tanto, visto che fa il 3-4% di share. In ogni caso mi dispiace quando i programmi vanno male perché è sempre un dolore per tutti, quindi auguro che Detto Fatto abbia lunga vita con qualunque conduttrice”.

Bianca Guaccero parla di Caterina Balivo

Bianca Guaccero, prima di iniziare questa nuova edizione di “Detto fatto” aveva rilasciato un’intervista a Fanpage e aveva detto così: “Sarà un nuovo Detto Fatto, il confronto con Caterina Balivo è stato uno stimolo”.

E poi ha aggiunto: “Ci pestavamo i piedi ma non dipendeva da noi, all’inizio ci dispiaceva, poi abbiamo capito che doveva spingerci a lavorare sui nostri tratti distintivi”.