Frosinone, tragico incidente tra due auto, muore bimba di soli 7 anni, gravissima la sua babysitter

0 SHARES Condividi Tweet

Un gravissimo incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla Casilina. Due auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Ferentino, in provincia di Frosinone. Le auto che si sono scontrate sono una Mercedes e una Peugeot 206.

Una bimba di sette anni è morta sul colpo, ferita in modo gravissimo la sua babysitter. La piccola era figlia di due noti ristoratori della zona.

Sul posto sono intervenuti diverse auto dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i feriti.