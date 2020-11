Lorenzo Crespi, durissimo contro Milly Carlucci, “è la più cattiva della tv”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci ha appena terminato, con grande fatica la conduzione di “Ballando con le stelle” che quest’anno, ha dato parecchio “filo da torcere” ma anche tante soddisfazioni. Il programma è seguitissimo e amatissimo ma per questa edizione non sono mancate, oltre che le polemiche, anche infortuni, malattie e casi di positività legati al covid. Ma Milly Carlucci, non si è mai arresa e con i sorrisi che non risparmia mai al suo pubblico e ai concorrenti è andata avanti, non lasciandosi scoraggiare ma, piuttosto, infondendo coraggio e buonumore a tutti. Recentemente Maria De Filippi ha rivelato, in occasione di un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli che lei il sabato sera , quando va in onda contemporaneamente Ballando e Tu si que vales che è registrato, segue Ballando questo a conferma di quanto Milly Carlucci piaccia proprio a tutti.

Lorenzo Crespi dice di Milly Carlucci “E’ la più cattiva”

Lorenzo Crespi, che anni fa partecipò ad un’edizione di “Ballando con le stelle “e ballava in coppia con Natalia Titova, ha rilasciato un’intervista in occasione della quale ha “sparato a zero” contro Milly Carlucci e non si é risparmiato nulla.

In seguito alla sua uscita dal programma prima che lo stesso terminasse e alle accuse che Crespi mosse alla produzione che tutto era stabilito prima che il programma stesso iniziasse, la produzione lo ha querelato per 1 milione di euro.

Lui, infatti, aveva accusato che il programma fosse finto e Giancarlo De Andreis che la Carlucci lo hanno querelato per diffamazione.

E lui nell’intervista ha detto: “Il momento più bello per me sono i 20 anni di carriera fino a Ballando con le Stelle, in pratica finché non mi sono trovato con la persona più cattiva della tv che abbia mai conosciuto: Milly Carlucci. Non mi chiesero mai scusa a Ballando. Non mi pento di nulla. La più bugiarda è Barbara d’Urso.”

Lorenzo Crespi, che ha rilasciato l’intervista a iGossip,ha anche rivelato: “Dopo la mia ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, mi hanno contattato per partecipare al reality show L’Isola dei Famosi. Per ben due volte, nel giro di due settimane, ho detto NO…”

E poi rivolgendosi ai suoi fans ha detto: “Chiedo perdono al posto dei potenti che mi hanno fatto fuori senza motivo”.

Milly Carlucci, questa edizione di Ballando “e chi se la scorda”

Milly Carlucci, a conclusione di questa edizione molto sofferta ha commentato così: “È stato come un percorso di guerra. Saremmo dovuti andare in onda il 28 marzo e dalla fine di febbraio eravamo all’Auditorium ad allenarci. Sembra una vita fa. Poi ci siamo dovuti tutti chiudere in casa”.

E poi, ancora: “All’inizio, quando abbiamo avuto la notizia della positività di Samuel, mi sono chiesta: come faremo ad arrivare alla fine di questa lunga avventura? E’ lì che si è rivelata in tutta la sua altezza la montagna che avevamo davanti e che ci accingevamo a scalare”.

Ma “ … non ci siamo fatti prendere dal panico: a ogni problema abbiamo cercato di trovare una soluzione, anche creativa, per andare avanti”.