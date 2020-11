Vita in Diretta, Alberto Matano legge a Paolo Conticini le ultime dichiarazioni di Todaro “Abbraccio Paolo …” e Conticini dice “Io non ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiuso Ballando con le stelle in un’edizione che Milly Carlucci ha detto che non potrà mai dimenticare, è scoppiata la polemica tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro perché il primo ha detto di essere piaciuto al pubblico a prescindere da storie d’amore vere o presunte e Raimondo Todaro si è sentito chiamato in causa per tutto il parlare che c’è stato su di lui e Elisa Isoardi e gli ha risposto a tono.

Da qui, una battuta tira l’altra e i due se ne sono dette.

A Vita in diretta Paolo Conticini e Raimondo Todaro depongono l’ascia di guerra

Paolo Conticini, ieri è stato ospite da Alberto Matano a Vita in diretta e, ancora una volta, si è parlato della questione tra lui e Raimondo Todaro. Conticini ha detto a Matano: “Non mi riferivo a nessuno, non ho detto niente su nessuno. Quella frase era dovuta solo al mio rapporto con Veera Kinnunen”.

E poi Alberto Matano ha letto a Conticini cosa aveva dichiarato poco prima che iniziasse la trasmissione Raimondo Todaro: “Abbraccio Paolo, con il quale ho girato tanti anni fa ‘Provaci ancora prof’. C’è stata un’incomprensione”.

E Conticini, a quel punto, ha commentato così: “Mi fa piacere che lui abbia detto questo perché non ho nulla contro di lui ne tantomeno contro Elisa Isoardi.”

Raimondo Todaro contro la giuria e Ivan Zazzaroni

Raimondo Todaro aveva attaccato anche la giuria e soprattutto Ivan Zazzaroni per un fuori onda ma Zazzaroni, molto seccato ha controbattuto cosi: “Trovo ingiusto che si metta in discussione la nostra serietà e correttezza da parte di un ballerino che ha vinto 5 volte Ballando con le stelle. Sono molto arrabbiato, lo trovo inaccettabile”.

Anche Selvaggia Lucarelli era intervenuta ma per difendere Conticini: “Trovo molto antipatico ciò che gli ha detto Raimondo Todaro … Io ho chiarito e lui ha pubblicato un ulteriore video in cui ci accusava di avere la coda di paglia. Ed ho trovato molto antipatico che abbia dato a Paolo Conticini del senza p***e“.

Insomma, ora la questione sembra essere completamente rientrata e superata ma i malumori, tanti che ci sono stati, in questa edizione, forse sono dipesi dalle tensioni che sono sorte a causa del covid.

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, probabilmente, ormai, avranno ripreso ognuno la propria strada.