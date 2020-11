Amici, Arisa duro attacco a Rudy Zerbi: “Io sono un’interprete, invece …”

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno Amici è più scoppiettante che mai perché si sono aggiunti nuovi professori che hanno personalità da vendere. Dopo essere stata defenestrata dalla Rai, Lorella Cuccarini è stata voluta da Maria De Filippi che le ha proposto il ruolo di professoressa di danza, ruolo che la Cuccarini ha accettato con entusiasmo. E poi, un’altra new entry di quest’anno è Arisa che ha un bel caratterino tutto pepe che è già venuto fuori. Insomma, ne succedono spesso delle belle.

Arisa va allo scontro con Rudy Zerbi

Arisa ha degli allievi dei quali va molto fiera mentre non piacciono a Rudy Zerbi.

E così Arisa e Zerby si sono scontrati.

L’allievo di Arisa, Giulio si è esibito durante un day time, a Rudy Zerbi non è piaciuto affatto e gli ha detto: “Non si può cantare così. Balli e perdi fiato, tutti i falsetti li hai stonati. L’unica cosa intonata erano i cori, che non sono tuoi”. Arisa, a quel punto, è intervenuta e molto innervosita ha detto: “Io sono un’interprete, gli altri…”. Però, poi si è accorta di avere esagerato e ha provato a rimediare dicendo: “Non voglio dire che gli altri non lo siano , non mi ergo a chi sa di più. Però rimango sulla mia idea”.

Anna Pettinelli prende in giro Arisa: “Come vendi la merce tu nessuno mai”

Oltre a Rudy Zerbi anche Anna Pettinelli non apprezza gli allievi di Arisa e dopo che si è esibita Letizia , Arisa le ha dato 9 mentre la Pettinelli non condivideva e allora Arisa ha parlato a lungo per sostenere la bravura della cantante e a quel punto , dopo che Arisa parlava da un bel po’ la Pettinelli le ha detto: “Come vendi la merce tu nessuno mai”.

Dunque, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non trovano punti di accordo con Arisa e, dopo che si è esibita Letizia, Anna Pettinelli, prendendola in giro ha detto: “Se ti prende un attacco di schizofrenia tra pop e lirica poco importa”.

Insomma, c’è maretta anche tra i professori di Amici , infatti, che qualche giorno fa Lorella Cuccarini aveva detto ad un suo allievo, che doveva ballare per il pubblico e non per piacere a Alessandra Celentano dando così l’impressione che le attenzioni che il ragazzo chiedeva alla Celentano davano fastidio alla Cuccarini che era stata lei a volerlo in trasmissione.