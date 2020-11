Giancarlo Magalli a Samanta Togni: “Questo te lo potevi proprio evitare”, interviene Massimo Lopez che prende le difese di Samantha Togni

0 SHARES Condividi Tweet

I fatti vostri è una trasmissione ormai storica della Rai che negli anni ha avuto diversi conduttori.

Ad iniziare dal grandissimo e mai dimenticato Alberto Castagna scomparso troppo presto a Fabrizio Frizzi che ha tenuto compagnia per tantissimo tempo fino a Giancarlo Magalli. Anche la presenza femminile accanto a Magalli è cambiata spesso, da Adriana Volpe, con la quale non c’era proprio sintonia a Samantha Togni per passare da Roberta Morise.

Oggi Giancarlo Magalli con Samantha Togni ha trovato un’intesa speciale e l’aria che si respira in studio è serena e distesa e questo arriva anche al pubblico a casa.

Giancarlo Magalli dice a Samantha Togni “Te lo potevi evitare”

Che i rapporti tra Giancarlo Magalli e Samantha Togni sino distesi questo è evidente e i due lavorano molto bene insieme, infatti, in una recente intervista Samantha Togni aveva detto di adorare Magalli e di trovarsi molto bene con lui.

Durante una puntata di qualche giorno fa, nello spazio dedicato alla ‘Canzone scomposta’, Giancarlo Magalli ha ripreso con toni che sembravano abbastanza seri, Samanta Togni perché aveva cantato ‘Le tagliatelle di nonna Pina’ con un tono di voce molto alto.

A quel punto Magalli aveva detto: “L’ha dovuto fare, eh… Poteva evitarlo ma l’ha dovuto fare”.

Nonostante il tono fosse serio, Samantha Togni ha capito che dietro la serietà dell’espressione Magalli stava scherzando e ha risposto così: “Mi scappava proprio”

Ma poi è intervenuto Massimo Lopez che era ospite e ha detto di Samantha Togni: “E’ intonatissima”.

Samantha Togni dice cosa pensa di Giancarlo Magalli

Samantha Togni ha rilasciato un’intervista a Vero Tv e , a proposito del rapporto che c’è tra lei e Giancarlo Magalli, ha detto: “Mi ha accolto con calore e il nostro rapporto sta crescendo giorno dopo giorno. Posso solo imparare da un professionista come lui”.

E poi in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha dichiarato, a proposito di aver avuto un figlio da giovane: «Pensa che io l’ho voluto, mio figlio, non è neanche capitato. Significa fare delle rinunce, ma che queste rinunce si fanno volentieri perché è bello crescere insieme. Negli Stati Uniti, ad esempio, dovevo avere un colloquio per l’edizione americana di Ballando, non sono andata. Non credevo che fosse giusto portare via un figlio da un padre che c’è. Lo ritengo egoistico e molto poco corretto».