Roma, maestra di 47 anni muore di covid pochi giorni dopo il decesso del padre

Anna Conelli è morta a soli 47 anni. Era nata in un paesino nel casertano in Campania ma per lavoro si era trasferita a Rocca di Papa in provincia di Roma.

La Conelli era un’insegnante della scuola “Il Giardino degli Ulivi”.

La donna era risultata positiva nell’ultima settimana di ottobre. Un paio di giorni fa le sue condizioni di salute erano peggiorate tanto da dover essere immediatamente ricoverata.

La donna è stata ricoverata qualche giorno dopo la morte del padre 80enne sempre per Covid. Lunedì scorso il suo decesso.

Il Comune di Rocca di Papa ha così voluto ricordare l’insegnante: «Anna Conelli si è spenta dopo aver contratto il Covid. Il sindaco, l’amministrazione comunale e tutta la città di Rocca di Papa si stringono attorno al dolore della sua famiglia e di tutti i suoi cari, ricordando Anna come punto di riferimento per i suoi piccoli alunni e per l’intero corpo docenti dell’istituto».