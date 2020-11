Bari quartiere Libertà, lite tra donne per questioni condominiali finisce in tragedia, per un malore muore una 70 enne

0 SHARES Condividi Tweet

In via Generale De Bernardis, in pieno quartiere Libertà, una donna di 70 anni è morta per un malore improvviso.

La donna stava litigando animatamente con un’altra condomina quando si è sentita male. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno fatto di tutto per rianimarla, senza però il successo sperato.

Anche l’altra donna che avevano partecipato alla lite ha avuto bisogno delle cure mediche. Sulla morte della donna stanno indagando le forze dell’ordine.