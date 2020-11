Detto Fatto, la Rai dopo il tutorial per fare la spesa, sospende il programma, Bianca Guaccero “mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto”

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai la vicenda è nota, durante l’ultima puntata di “Detto fatto” il programma condotto da Bianca Guaccero, è andato in onda un tutorial che voleva essere simpatico e comico di come fare la spesa al supermercato in modo sexy. Questo siparietto, invece di far ridere o, almeno sorridere, come era nelle intenzioni di chi lo ha ideato, ha fatto indignare in nome del politicamente corretto che ormai ha messo dei paletti oltre i quali è tutto un’offesa.

Il web si è indignato e si è rivoltato e la Rai è corsa a rimediare sospendendo la trasmissione.

La RAI ha definito ciò che è accaduto un: “Episodio gravissimo”

La Rai ha deciso di sospendere il programma e l’amministratore delegato Fabrizio Salini ha dichiarato che si è trattato di “un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai” .

Anche il direttore di Rai2 Ludovico Di Meo ha chiesto scusa e ha detto: “Detto fatto è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma ieri, è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori”.

E poi ha aggiunto: “Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi che tutti sono d’accordo nel biasimare e condannare si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva. Sarà un serio impegno della rete indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2″.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella è stato intervistato dall’Ansa e ha dichiarato: “Il tutorial del programma di Rai2 su come portare un carrello al supermercato? Forse occorrerebbe un tutorial non su come fare la spesa ma su come fare servizio pubblico non calpestando il valore e la storia della Rai”.

E poi c’è stato l’intervento della consigliera Rai Rita Borioni: “Ieri a Detto Fatto, tra l’altro alla vigilia della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, una scenetta ammiccante, inutile e volgare che propinava un modello di donna inqualificabile. Basta! Serve l’immediato intervento del presidente della Rai e dell’amministratore delegato al quale chiedo poi se sia questa la linea editoriale scelta, che, di fatto, è l’opposto di quanto chiede al Servizio Pubblico il Contratto Rai-Mise”.

Bianca Guaccero sui social si è scusata

Bianca Guaccero è intervenuta sui social e ha scritto parole di scuse dicendo così: “Chiedo scusa a tutti per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra. Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e allegro nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica che stiamo vivendo”.

E poi ha concluso: “Il tutorial in questione doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che stavolta ci sono venuti male. Perciò mi scuso io a nome di tutta la mia squadra, con tutte quelle persone che si sono sentite colpite da questo triste siparietto. Come sempre ho fatto nella mia vita, mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più … Ma sono la conduttrice di un programma e mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto“.