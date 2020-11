Emiliano sulle elezioni regionali “Hanno determinato migliaia e migliaia di contagi, avremmo dovuto farle in estate”

0 SHARES Condividi Tweet

Emiliano torna a parlare delle elezioni regionali che si sono svolte lo scorso settembre che hanno determinato la sua vittoria nei confronti del candidato del centrodestra, Raffaele Fitto.

Il governatore pugliese ha sostenuto, durante un’intervista a Skytg24, che è stato sbagliato farle a settembre perché svolte in quel periodo hanno determinato migliaia e migliaia di contagi.

Secondo il presidente della regione Puglia, le elezioni dovevano essere svolte in piena estate quando il virus non circolava e i contagi erano vicini a zero.

Poi il governatore ha voluto spiegare la decisione di rinviare l’apertura delle scuole di 15 giorni: “perché abbiamo aperto le scuole più tardi, sapevo che sarebbero state un innesco e ho spostato la riapertura”.