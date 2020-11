Milly Carlucci senza freni su Maria De Filippi, “non voglio fare polemiche ma si tratta di rispetto”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci ha terminato questa faticosissima edizione di “Ballando con le stelle” e ora che è finalmente più serena sta facendo un bilancio di quello che è stato. Un’edizione dura da vivere, densa di preoccupazioni, di problemi da risolvere ma anche di tante soddisfazioni.

Nei giorni scorsi Milly Carlucci ha anche subito un duro attacco da parte di Lorenzo Crespi che ha dichiarato che la persona più cattiva della televisione è proprio lei, Milly Carlucci. Lorenzo Crespi, che ha partecipato come concorrente ad un’edizione di Ballando con le stelle ha ancora con la Carlucci e con tutto lo staff il “dente avvelenato”.

La Carlucci non ha risposto in alcun modo a questo ultimo attacco.

Milly Carlucci parla di Maria De Filippi e della rivalità vera o presunta tra loro due

Milly Carlucci ha rilasciato un’intervista a Blogo e ha parlato del rapporto che c’è tra lei e Maria De Filippi.

Milly Carlucci ha detto: “Se farei mai un programma in coppia con Maria De Filippi? Perché no? Dipende dal progetto. Se me lo proponessero lo valuterei con attenzione. Spesso si favoleggia di una rivalità che non c’è e quella sarebbe l’occasione per sgomberare il campo dalle chiacchiere. O forse no, agli italiani piace dividersi in Guelfi e Ghibellini, in Rivera o Mazzola, Totti o Del Piero. Quindi visto il successo di entrambe continuate pure a parlarne!”

Anche tempo fa parlò bene di lei e disse: “Maria riassume tutti i ruoli di cui parlavamo, è una grandissima donna e penso abbia fatto molto per la causa femminile. Antonella Clerici, Mara Venier, Simona Ventura… sono amiche, persone di cuore anche con il pubblico, persone che ti abbracciano. Barbara d’Urso invece ha un suo stile con cui devi fare i conti. Chiaramente punta sull’essere divisivo, ma è pop e fa davvero bene quello che fa”.

Milly Carlucci spiega la diffida ad Amici Celebrities

Milly Carlucci ha anche chiarito la diffida che Ballando tempo fa fece ad Amici celebrities e spiega: “Questa è stata una cosa equivocata. Mediaset aveva fatto un accordo — evitando di versare molti milioni di danni — in cui si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando nei suoi programmi tv. Ora, uno degli elementi costitutivi è vedere un famoso con un maestro che gli insegna a ballare. La cosa è semplice: se firmi una documento, un senso ce l’ha. Non è polemica, è rispetto delle cose scritte”.