Il Ministro Paola Micheli “Stiamo in un momento di estrema emergenza, possibile ritorno a scuola di sabato e domenica”

In una lunga intervista a La Repubblica il Ministro dei trasporti Paola Micheli ha parlato su due temi molto delicati, la scuola e i trasporti.

Secondo il Ministro “Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi”.

Sulla pericolosità dei mezzi di trasporto in periodo Covid, il Ministro è stato chiaro: “Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva. Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poiché la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, ma anche per rassicurare i cittadini”.

Poi Paola Micheli è tornata a parlare di scuola: “Siamo in emergenza e credo sia necessario fare lezioni in presenza anche il sabato. Sono decisioni che vanno condivise con tutto il governo, ma, dicevamo, siamo in emergenza e bisogna far cadere ogni tabù. Ce lo chiedono diverse Regioni. Anche gli orari delle attività produttive dovranno essere cambiati, cadenzati”.